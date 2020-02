Vil flytte Zlatan-statue til andet land

Den vandaliserede statue af Zlatan Ibrahimovic, der er blevet rejst i Malmø, kan måske ende i Milano.

Milanos borgmester, Giuseppe Sala, vil gerne finde plads til statuen, der er blevet fjernet fra sin plads, efter at den gentagne gange er blevet udsat for hærværk.

Den kontroversielle angriber har repræsenteret begge byens storklubber, AC Milan og Inter, og optræder i øjeblikket for AC Milan.

- Selv vi Inter-fans har mange fine minder om Zlatan. Jeg tror ganske enkelt, at han er en person, som hele byen har taget til sit hjerte, siger Giuseppe Sala til SVT.

38-årige Ibrahimovic spillede for Inter fra 2006 til 2009 og var med til at sikre klubben tre italienske mesterskaber.

- For os italienere er Zlatan et idol og et positivt forbillede, som er lykkedes inden for sin sport, siger Giuseppe Sala:

Angriberen indledte karrieren i Malmö FF i hjemlandet, Sverige, og i oktober sidste år blev der rejst en tre meter høj statue af ham uden for klubbens hjemmebane.

Da Zlatan Ibrahimovic kort efter købte sig ind i den rivaliserende Stockholm-klub Hammarby IF, blev statuen flere gange udsat for hærværk. Blandt andet blev foden og næsen savet af, og der blev skrevet skældsord på soklen, inden den i januar blev væltet.

- Hvis Milano kan hjælpe til med at finde et sted, hvor statuen kan stå, så er jeg positivt indstillet, siger Giuseppe Sala.

- For os italienere er Zlatan et idol og et positivt forbillede, som er lykkedes inden for sin sport, siger borgmesteren.

Svenskeren scorede søndag en enkelt gang, da AC Milan tabte 2-4 i et lokalderby mod Inter, der havde Christian Eriksen på banen i de sidste 20 minutter.

