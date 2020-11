Vil hjælpe Eriksen

Da landskampen mod Belgien var færdig onsdag aften, stod Christian Eriksen og Romelu Lukaku og snakkede midt på banen. For en stund havde de været modstandere, men fra i dag er de holdkammerater igen, og Lukaku vil gøre sit for at få Eriksen til at lykkes i Inter, siger han til Eurosport.

For mens den belgiske angriber har været en ubetinget succes siden sit skifte i sommeren 2019, har Eriksen haft svært ved at spille sig til en fast plads. Det har, som han selv indrømmede forleden, ikke været det, han drømte om.

Ikke desto mindre har han bombet løs for landsholdet, så Belgien havde forberedt sig grundigt på ham.

- Vi talte om det to dage før kampen og i går; at vi ikke skulle give ham tid og plads med bolden, for vi ved, hvad han er i stand til. Især jeg ser det hver dag. Han er en spiller med stor kvalitet. Vi forsøgte at gøre vores bedste, og det virkede, men nu skal jeg bruge ham i Inter igen, siger Romelu Lukaku med et smil til Eurosport.

Han har selv scoret 41 mål i 59 kampe for Inter, mens Eriksen er noteret for 33 kampe, fire scoringer og tre oplæg. De tal vil Lukaku gerne hjælpe ham med et løfte.

- Nogle spillere tager lidt længere tid om at tilpasse sig til italiensk fodbold. Jeg var heldig, et par andre var heldige, men han har kvaliteterne. Vi forsøger at hjælpe ham, så meget vi kan, siger han.

- Hvis han bliver bedre til italiensk, går alt lettere. Så kan han kommunikere bedre og komme mere ind på holdet. For han har alle kvaliteter i verden til at være en stjernespiller, og jeg er klar til at hjælpe ham.

Lukakus næste chance for at hjælpe Eriksen frem er på søndag, når Inter møder Torino.