Vil kun sælge dansker for 150 mio.

Sampdoria måtte slippe 6,5 millioner euro, eller omkring 50 millioner kroner, for at hente Mikkel Damsgaard, men nu er danskerens værdi mere end tredoblet.

Med to scoringer og to oplæg i sine første 15 kampe for Sampdoria har 20-årige Damsgaard således fået en fin start på sit italienske ophold, og derfor kræver Serie A-klubben nu markant mere, end man selv skulle betale.

20 millioner euro vil Sampdoria nemlig have for Damsgaard, erfarer Calciomercato.

Det svarer til cirka 150 millioner kroner.

Mikkel Damsgaard er på kontrakt i Sampdoria indtil 2024, og klubben har umiddelbart ingen intentioner om at sælge, men i løbet af de seneste uger er der begyndt at dukke historier om interesse fra AC Milan, Inter og Napoli op.

Hvis man modtager et bud i størrelsesorden 150 millioner kroner, vil Sampdoria således overveje at sende Damsgaard videre.

Det var også Calciomercato, der først skrev om interessen fra Inter, og ligesom det var tilfældet dengang, skriver det italienske medie fortsat, at der ikke er gang i konkrete forhandlinger mellem parterne.

Damsgaard og Sampdoria er i skrivende stund på 11. pladsen i Serie A.

