Vil smide to hold ud af Serie A

Det italienske fodboldforbunds præsident ser gerne landets bedste fodboldrække reduceret - og han vil gerne have fart på processen

To hold mindre i Serie A.

Det er ønsket fra mange af de italienske klubber, der ser reduceringen som et middel til at få skåret i omkostningerne.

Gabriele Gravina, der er præsident for det italienske fodboldforbund FIGC udtaler efter et møde i Milano, at han bakker op den idé.

- Det er logik og et grundlæggende princip for mig, siger han ifølge Corriere dello Sport.

- Vi har et behov for at følge med tiden.

Gabriele Gravina har været præsident for det italienske fodboldforbud siden 2018. Foto: Remo Casilli/Ritzau Scanpix

Det er blevet foreslået, at ændringen af den italienske fodoldstruktur skal ske i 2024, men fodboldpræsidenten ser gerne, at den proces tager kortere tid.

- For mig er der en for lang tidshorisont. Tiden skal arbejde for projektet - ikke imod det. Tiden skal være vores allierede - ikke vores fjende, siger han.