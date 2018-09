Vil spille med Ronaldo: Planlægger stor vinter-transfer

KOLD LUFT MELLEM POGBA OG MOURINHO? SE SIDSTNÆVNTES SVAR I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Transfervinduet er kun lige blevet lukket helt i for de fleste europæiske lande. Længe har det været helt slut i England, hvor Manchester Uniteds Paul Pogba har lignet en spiller, der sagtens kunne være på vej ud.



Her har det særligt været Real Madrid og Barcelona, der har set ud til at være det bedste bud, men den franske midtbanespillers tidligere klub, Juventus, vil også være med. Et skifte skulle allerede kunne blive til noget til januars vindue.



Det melder lørdagens udgave af den italienske sportsavis Tuttosport, der er den lokale avis i Torino.



Avisen fortæller, at Pogba især skulle være tiltrukket af idéen om, at han kan komme til at spille sammen med Cristiano Ronaldo og blive en del af det nye projekt i klubben, som hænger sammen med portugiseren. Derudover skulle uenigheder med José Mourinho også spille ind.

Ifølge den lokale avis i Torino så vil Paul Pogba gerne til Juventus til vinter. Foto: AP

Pogba vil kunne drage fordel af de nye UEFA-regler, der fortæller, at han ikke vil være spærret, hvis han skifter klub til januar. Samtidig kommer Pogba til at møde netop Juventus i gruppespillet i Champions League.Hvis det skulle blive til et skifte til Juventus, så er det tredje gang i træk, at det netop bliver mellem Manchester United og Juventus, at Pogba skifter. Senest var det i 2016, hvor han blev solgt for mere end 760 millioner kroner, som dengang var verdensrekord.

