Vild luksus-træning med konen

Selvom han lige nu står uden kontrakt for næste sæson, stopper det ikke den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic fra at holde formen ved lige.

Svenskerens sæsonoptakt foregår bare i lidt mere ekstravagante rammer end tilfældet er for normen - han lader (og bygger) sig selv op på sin store luksusyacht, hvor billeder viser Milanos mest prominente mål-maskine være i fuld gang med styrketræning.

Artiklen fortsætter under Instagram-videoen:

Også partneren, Helene Seger, blev set deltage i en del af træningen på yachten tæt ved den franske by Saint-Tropez.

Det mondæne vidunder på vandet, der har stået svenskeren i mindst 60 millioner kroner, er faktisk til at leje - men man skal have et solidt checkhæfte. For priserne for en uges leje starter ved 90.000 euro, der er 670.000 kroner.

Men så er der altså også overnatningsmuligheder til ti medrejsende gæster i de fem soveværelser, mens besætningen på fem mand følger med. Desuden står det også besætningen frit for at lege med tre små vandscootere og et par oppustelige sofaer.

Artiklen fortsætter under billederne:

Zlatan Ibrahimovic, der står uden kontrakt fra 31. august, holder i øjeblikket formen ved lige på en yacht i Frankrig. Foto: ABACA/Ritzau Scanpix

En ombejlet herre

Der har været mange spekulationer om, hvor Zlatan Ibrahimovic skal spille efter sommerpausen, da hans kontrakt med AC Milan løber frem til 31. august i år.

Premier League-oprykkerne fra Leeds har vist interesse for svenskeren, men også stjernens nuværende arbejdsgiver skulle være interesserede i at forlænge med profilen, der - siden han kom til klubben i januar i år - har scoret 11 mål i 20 kampe.

Han var en af frontfigurerne, da AC Milan i slutningen af juli offentliggjorde deres spillersæt for den kommende sæson, hvilket kun satte endnu mere gang i spekulationerne.

Hører ikke til i Europa League

For næste sæson spiller AC Milan i den næstbedste europæiske turnering, Europa League, og det er ikke umiddelbart noget, Zlatan finder særlig interessant.

I et interview med Gazzetta dello Sport udtaler han, at 'Ibra er født til at spille fodbold, og han er stadig den bedste til det.'

'Vi må se, hvordan situationen i klubben er. Hvis det (Europa League) er situationen, så er det usandsynligt, at I vil se mig i Milan næste sæson.'

Foto: ABACA/Ritzau Scanpix

Sat i forbindelse med Berlusconi-klub

Den nyrige Serie B-klub AC Monza, der har den danske angriber Christian Gytkjær på lønningslisten, er også tidligere blevet sat i forbindelse med Ibrahimovic.

Klubben er ejet af den af den italienske forretningsmand og tidligere premierminister Silvio Berlusconi, som ejede AC Milan fra 1986 til 2017. Dermed nåede han også at nyde godt af Zlatan, der havde sin første periode i klubben fra 2010 til 2012.

Det er dog et skifte, Berlusconi selv har afvist, da det er usandsynligt, at Zlatan lige nu vil spille i Serie B.

Se også: Derfor skifter dansk bomber til Berlusconis klub

Se også: Dansk fodbold fortsætter med fem udskiftninger næste sæson

Se også: Højbjergs voldsomme lønhop: Tjener mere end Eriksen gjorde

Se også: Jubler over Højbjerg-skifte