Vild rekord: Scorer efter seks sekunder

Milan ligger fortsat i spidsen for Serie A, efter at søndagens udekamp mod Sassuolo blev vundet med 2-1.

Dermed har Milan 31 point for 13 kampe på førstepladsen, mens Inter, der søndag vandt 2-1 hjemme mod Spezia, på andenpladsen har 30 point.

Milans sejr vil især blive husket for det rekordhurtige mål, som blev sat ind efter bare seks sekunders spil.

I det, bolden var givet op, satte Hakan Çalhanoglu i sprint med bolden mod Sassuolos mål, og han afleverede til den unge portugiser Rafael Leao, der perfekt tog bolden med mellem to modstandere og scorede til 1-0.

Tidligere havde Piacenzas Paolo Poggi rekorden for et mål scoret efter otte sekunder mod Fiorentina i 2001.

Milan var i det hele taget optaget af at sætte tingene hurtigt på plads, og bare otte minutter senere takkede Rafael Leao for den tidlige assist ved at sætte Calhanoglu op til scoring, men målet blev annulleret for offside.

I stedet scorede Alexis Saelemaekers til 2-0, efter at Theo Hernández havde løbet solo med bolden over en halv banelængde og serveret et perfekt oplæg.

Milan, der endnu engang var uden de skadede Zlatan Ibrahimovic og Simon Kjær, lukkede i 89. minut en reducering ind, men førerholdet undgik at spille 2-2 for tredje gang i træk i Serie A.

Lokalrivalen fra Inter, der havde Christian Eriksen på bænken i hele kampen, vandt uden at imponere.

Bundholdet Spezia spillede friskt til i første halvleg og havde også mest boldbesiddelse.

Inter havde det fint med at spille afventende, og det var da også et kontramål, der sendte Inter i spidsen seks minutter efter pausen.

Achraf Hakimi blev sendt afsted med en lang bold i højre side, og han skar ind i feltet og scorede flot til 1-0.

20 minutter senere øgede Inter på et straffespark eksekveret af Romelu Lukaku, før Spezia reducerede dybt inde i tillægstiden.

