Vild udvikling: Nu eksploderer prisen på dansker

Det var en rigtig god forretning for FC Nordsjælland, da klubben solgte Mikkel Damsgaard til Sampdoria, og danskeren ser ud til at blive en mindst lige så god forretning for Serie A-klubben.

Sampdoria købte Damsgaard for et beløb i omegnen af 50 millioner kroner, og den 20-årige offensivspiller tiltrådte i støvlelandet i sommer.

Her godt et halvt år senere er hans værdi tredoblet, skriver La Gazzetta dello Sport.

Ifølge avisen koster Mikkel Damsgaard nu 150 millioner kroner, og en lang række Premier League-klubber skal være interesseret i den tidligere FC Nordsjælland-spiller.

Det gælder blandt andre José Mourinho og Tottenham.

Mikkel Damsgaard er en eftertragtet herre, men bejlerne skal grave dybt i lommerne. Foto: Ritzau Scanpix

Når Mikkel Damsgaards værdi er eksploderet på ganske få måneder, skyldes det danskerens overbevisende første sæson i Serie A. Damsgaard har fået spilletid i 24 af 26 ligakampe, og han er noteret for to mål og fire assists.

Mikkel Damsgaard er én af fire spillere, der kan vinde prisen som årets talent i Danmark.

