Vildere end sin far: Cristiano Jr. går mål-amok

Cristiano Ronaldos søn scorede syv mål i en enkelt halvleg for Juventus ungdomshold, dagen efter at farmand og resten af de voksne havde tabt 2-1 til Ajax

Da Cristiano Ronaldo i sommer skiftede til Italien for at trække Juventus ikoniske sort-hvide trøje over hovedet, fik ungdomsholdet hos Den Gamle Dame ligeledes tilføjet nyt blod.

Critiano Ronaldos otte-årige søn, Cristiano Jr, som spiller med nummer syv på ryggen, og efter sigende fejrer sine scoringer på samme måde som farmand, rykkede naturligvis med til Torino, hvor han nu huserer på klubbens U9 hold.

Og det gør han i følge Daily Mail aldeles glimrende.

Dagen efter nederlaget til Ajax, der satte en stopper for drømmen om et Champions League trofæ i den norditalienske industriby, gjorde Cristiano Jr, hvad han gennem hele livet har set sin far gøre weekend efter weekend på stadions rundt omkring i Europa.

Under en turnering i Cristiano Ronaldos hjemby, Madeira i Portugal, scorede junior først syv mål i 25-0 sejren over Maritimo China, for derefter at score fem i en 15-1 sejr over Camacha. Bedstemor Dolores, Cristiano Ronaldos mor, var til stede under begge kampe.

Selvom størrelsen på de to sejre kunne tyde på, at modstanderne ikke var fundet på øverste hylde, så må 12 mål i to kampe siges at være mere end godkendt.

I august fortalte Cristiano Ronaldo i et interview med sports-sitet DAZN, at hans søn på mange måder slægter ham på, men at det ikke er givet, at han ender som fodboldspiller.

- Han er konkurrence-menneske. Han er meget som mig, da jeg var barn. Han hader at tabe.

- Han bliver ligesom mig, det er jeg 100 procent sikker på. Jeg vil selvfølgelig gerne lære ham nogle ting, men i sidste skal han vælge, hvad han har lyst til, og jeg vil altid stå bag ham.

- Men selvfølgelig ville jeg synes, at det var sjovt, hvis han blev fodboldspiller, fordi jeg kan se, at han brænder for det, sagde Cristiano Ronaldo.

