Vildt milliardbyggeri: Løfter sløret for nyt hjem

Både Inter og AC Milan kan se frem til et nyt hjem, der kommer til at hedde Katedralen

De mange fans i italienske Milano kan godt begynde at glæde sig.

Et nyt stort stadionprojekt har ladet vente på sig, men kort før jul er dele af det blevet præsenteret af begge klubber i pressemeddelelser.

Stadionet skal hedde Katedralen, da designet er inspireret af Milanos to berømte bygninger Duomo di Milano og Galleria Vittorio Emaniele.

Det bliver et arkitekttegnet stadion, som de kommende stjerner træder ind på. Foto: Inter

Det er arkitektfirmaet Populous, der skal designe stadionet. De har også været med til at designe Wembley, Emirates Stadium og Tottenham Hotspur Stadium.

Ude foran stadionet skal der være en stor grøn park og en underjordisk parkeringsplads.

Det grønne område kommer til at være på 50.000 kvadratmeter, og hele området omkring stadionet oven på parkeringspladsen skal kun være for fodgængere.

Milano Kommune har været med inde over beslutningen om en ombygning af hele San Siro-kvarteret ved stadionet, der vil blive dedikeret til sport og fritid.

Projektet med et nyt fodboldparadis i den fodboldgale by bliver bestemt ikke billigt. Klubberne er klar til at bruge omkring 1,2 milliarder euro - svarende til 8,9 milliarder kroner. Det skriver erhvervsmagasinet Forbes.

Det ikoniske stadion blev bygget i 1926 og renoveret flere gange siden. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Det nuværende stadion har en tilskuerkapacitet på 80.000, mens det nye 'blot' vil have plads til 65.000 vilde fans.

- Det nye San Siro vil blive det smukkeste stadion i verden med en stærk identitet og genkendelighed, siger AC Milan-præsident Paolo Scaroni.

San Siro bliver efter planen revet ned i 2026 - 100 år efter at det blev opført.

Det nye stadion skal stå klar i 2027.

Inde på det gamle stadion går det ganske forrygende for de to rivaliserende klubber. Inter fører Serie A med 46 point, mens Simon Kjær og AC Milan ligger toer fire point efter.