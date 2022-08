Vlahovic-hammer ikke nok for Juventus

Juventus blev for anden gang i træk holdt til et uafgjort resultat i den italienske Serie A.

Efter mandagens ørkenvandring af en nullert ude mod Sampdoria spillede Juventus 1-1 hjemme mod AS Roma lørdag aften.

Denne gang var spillet hos Juventus dog opløftende, mens Roma og træner José Mourinho nok vil være tilfredse med det ene point.

Angriberen Dusan Vlahovic bragte Juventus foran 1-0 efter blot to minutter på et frispark. Serberen hamrede på fremragende vis bolden i mål via overliggeren.

Juventus kontrollerede generelt kampen i første halvleg og kom frem til langt de fleste og største chancer.

Romerne fik dog lov til at have bolden, men var ikke for alvor farlige i de første 45 minutter.

Juventus-spilleren Manuel Locatelli bankede bolden i kassen midtvejs i første halvleg, men målet blev annulleret for en hånd på bolden i opspillet til målet.

Kantspilleren Juan Cuadrado fik også testet Roma-keeper Rui Patrício et par gange, men uden at der blev scoret yderligere.

Juventus dominerede også i begyndelsen af anden halvleg, men langsomt mistede hjemmeholdet initiativet.

Efter 67 minutter fik Roma-angriberen Tammy Abraham sin første chance, men englænderen manglede skarphed i situationen.

To minutter senere viste Abraham målnæsen, da han headede et saksespark fra Paulo Dybala i nettet til 1-1 fra tæt hold.

Dybala, der har en fortid i Juventus, spillede en anonym kamp med mange fejlafleveringer. Alligevel stod han for kampens detalje, der førte til en udligning og et point.

Roma var tilmed ved at snuppe alle tre point i slutfasen, hvor der var panik i forsvaret hos Juventus. Men det blev ved en pointdeling i Torino.

