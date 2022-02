Vlahovic sender Juventus videre

Angriberen Dusan Vlahovic gjorde sig til en særdeles upopulær herre i Firenze, da han i januars transfervindue skiftede fra Fiorentina til fodboldrivalen Juventus.

Den serbiske Serie A-topscorer kan nu se frem til at møde netop Fiorentina i semifinalen i den italienske Coppa Italia.

Det står klart, efter at Dusan Vlahovic scorede det afgørende mål torsdag aften for Juventus, som vandt 2-1 hjemme over Sassuolo.

Tidligere torsdag havde Fiorentina overraskende vundet 3-2 ude over Atalanta. Joakim Mæhle sad på bænken i hele kampen for Atalanta, som indkasserede det sidste mål i overtiden.

I kampen i Torino åbnede den argentinske angriber Paulo Dybala målscoringen for Juventus efter blot tre minutter.

Sassuolo skulle dog vise sig at svare flot tilbage og udlignede til 1-1 ved midtbanespilleren Hamed Junior Traore efter 24 minutter.

Først i det 88. minut fik Dusan Vlahovic sørget for det afgørende mål, da han fik rettet et forsøg af og ind i netmaskerne til stor forløsning for hjemmeholdet.

I den anden semifinale i den italienske pokalturnering skal Inter møde AC Milan. Semifinalerne afvikles over to kampe.