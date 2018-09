Ydmygelse: Zlatan smed italiensk kriger i skraldespanden

Zlatan Ibrahimovic er god for adskillige gode anekdoter. Nu er endnu en dukket op om svenskeren og den daværende holdkammerat og nuværende AC Milan-træner Gennaro Gattuso

Da Zlatan Ibrahimovic tilbage i 2010 skiftede fra Barcelona til AC Milan, gik der ikke længe, før han trak negative overskrifter.

Først endte han i et slagsmål med holdkammeraten Oguchi Onyewu, der var kendt som et muskelbundt af en forsvarsspiller.

Ikke lang tid efter var svenskeren efter endnu en holdkammerat. Angriberen, der har sort bælte i taekwondo, karatesparkede holdkammeraten Rodney Strasser i ryggen til træning, hvilket Strasser tilsyneladende ikke forstod meget af. Ser man videoen, kan man godt forstå den fortvivlede Strasser.

Nu er endnu en ’Zlatan-klassiker’ født, og denne gang gik det ud over den iltre italienske midtbanekriger Gennaro Gattuso i omklædningsrummet efter en træning.

Det fortæller Ibrahimovic og Gattusos tidligere holdkammerat i AC Milan Urby Emanuelson i et interview med Voetbal International.

- Gattuso var stor i kæften, og jeg må indrømme, at han var ret stærk. Men Zlatan hentede ham, løftede ham op og smed ham i skraldespanden, fortæller Emanuelson, der aldrig har mødt en personlighed som Zlatan før:

- Jeg har tilbragt meget tid med en masse forskellige personer i forskellige omklædningsrum, men spørgsmålet er, om ikke Zlatan overgår alle, siger Emanuelson.

Ville dræbe med gaffel

Gattuso, der i dag er cheftræner i AC Milan, var ellers kendt for sin hårde og kompromisløse spillestil, men i omklædningsrummet var han genstand for adskillige pranks og jokes.

Det fortæller Andrea Pirlo i sin selvbiografi, I Think Therefore I Play, hvor han beskriver, hvordan han og hans holdkammerater drillede Gattuso i så stor en grad, at den temperamentsfulde italiener stak dem med en gaffel.

- Rino (Gattuso) har altid været mit yndlingsmål, selv om han ved flere lejligheder har forsøgt at dræbe mig med en gaffel. Under en frokost i Milano forsøgte vi at provokere ham på alle mulige måder.

- Vi hoppede på ham lige med det samme, når han for eksempel ikke havde styr på sine verber, hvilket nærmest altid var tilfældet. Vi gjorde det også, når han endelig havde ret bare for at provokere ham endnu mere.

- Du kunne se, at han blev mere og mere rød, og han kunne ikke skjule det. Gattuso tog så en gaffel og prøvede at stikke os med den. Det er sket flere gange, at han har ramt os, så gaflen er gået igennem.

- Nogle af os endte også med at misse kampe på grund af 'Rinos' gaffelangreb, selv om klubbens officielle forklaring var 'muskel-træthed'.

Gennaro Gattuso og Andrea Pirlo spillede sammen i AC Milan i ti år fra 2001 til 2011, mens Zlatan Ibrahimovic nåede at spille sammen med 'mobbe-offeret' Gattuso i to år fra 2010 til 2012.

