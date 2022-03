Ydmyger bundprop med 5-0

Fans af fodboldklubben Inter hyggede sig i Milano fredag aften.

På San Siro kunne de se deres favorithold ydmyge Serie A's bundprop, Salernitana, med 5-0 efter fem angribermål.

Og i tabellen kunne de konstatere, at de tre point sendte holdet til tops i Italiens bedste fodboldrække.

Efter 27 kampe har Inter skrabet flest point sammen af alle, mens Napoli og AC Milan på de efterfølgende pladser har et point mindre.

De færreste havde dog forventet, at det skulle være mod Salernitana, at Inter skulle snuble, og det skete langtfra.

To fuldtræffere af argentinske Lautaro Martinez sendte Inter til pause med en føring på 2-0.

Forløsningen var ikke til at tage fejl af hos Martinez, som ikke havde scoret i sine seneste otte ligakampe. Han fejrede det første af målene ved at slå hårdt til hjørneflaget.

Man skulle da også helt tilbage til midten af december for at finde angriberens seneste mål i Serie A, men fredag aften leverede han tre af slagsen.

Han var nemlig også afsender på målet til 3-0, som reelt afgjorde kampen ti minutter inde i anden halvleg. Angrebskollegaen Edin Dzeko lagde bolden til rette for Martinez, som bankede den i nettaget.

Men Dzeko ville ikke selv gå tomhændet fra fredagsfesten. Storsejren begyndte at være en realitet, da han efter 64 minutter scorede til 4-0, før han med et fladt spark gjorde det til 5-0.

Målet blev i første omgang annulleret for offside, men et VAR-gennemsyn senere fik det alligevel lov at stå.

Inter-spillerne holdt legestue i slutminutterne, mens selv om den spillemæssige ydmygelse blev større, forblev resultatet intakt.