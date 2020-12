Ydmyget igen: Fik fem minutter

Selv om julen nærmer sig med hastige skridt, skal Christian Eriksen nok ikke regne med at modtage et julekort af Inter-træner Antonio Conte - i hvert fald ikke et af de hjertelige.

Den danske kreatør var ottende gang i træk henvist til bænken, da Inter hjemme skulle have en sejr over Shakhtar Donetsk for at spille sig videre i Champions League. Han fik allernådigst de sidste fem minutter plus tillægstid, men kunne ikke forhindre Inter i skuffende kun at få 0-0.

Dermed exit Inter, ligesom det ligner et snarligt exit for den 28-årige fynbo, der deler vandene blandt Inters fans.

Der er dem, der mener, at Conte ydmyger den danske stjerne ved blot at give ham så få minutter uden mulighed til at gøre en forskel - og der er dem, der mener, at danskeren hele tiden har været fejl-castet i Inters trup.

Uanset hvad så ligner ægteskabet mellem Eriksen og Inter et ulykkeligt et af slagsen, og hvis det ikke skal ende i en stensikker skilsmisse - hvilket både Eriksen og klubben er indstillet på - så kræver det nok en trænerfyring og en frisk start.

Faktum er nemlig, at Christian Eriksen i 16 kampe i denne sæson ikke har spillet en eneste fra ende til anden og i alt blot er noteret for 316 minutter på banen for den italienske gigant.

Uden scoringer og uden assists.

Således altså også onsdag aften, da Inter altså på ny skuffede i Champions League og dermed endte på sidstepladsen i Gruppe B efter Real Madrid, Borussia Mönchengladbach og Shakhtar Donetsk.

De to første tager en tur mere i Champions League, mens Shakhtar skal spille Europa League.

Inter kan derimod koncentrere sig om Serie A, hvor det faktisk går ganske hæderligt. Med - og mest uden - Christian Eriksen på holdet.

