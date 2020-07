Zlatan efter vildt comeback: Jeg er præsidenten

Det kan godt være, AC Milan efter coronapausen havde vundet tre og spillet én uafgjort i sine fire kampe - og dermed stod som en af de absolut mest formstærke hold i Serie A. Men det lå saftsusemig ikke i kortene, at Simon Kjær og co. skulle få noget med fra storkampen mod Juventus tirsdag aften.

Og da slet ikke, da mestrene fra Torino havde bragt sig foran 2-0 efter 53 minutter.

Da lignede det endnu en sejr til Den Gamle Dame, nummer otte i træk - og dermed et kæmpe skridt mod endnu et mesterskab, da de nærmeste konkurrenter, Lazio, tidligere på dagen havde tabt sensationelt til Lecce.

Men de er for alvor ved at få fat i den lange ende igen i AC Milan.

Og var man lidt tung i det og endnu ikke havde luret, at det for alvor går den rigtige vej denne sæson, ja så var 62.-67. minut et brutalt vink med en vognstang. For her gik Milan fra 0-2 til 3-2.

Simon Kjær forsøger at følge med Cristiano Ronaldo. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

Milan-spillerne jubler efter Franck Kessies udligning til 2-2. Foto: Alessandro Garofalo/Reuters/Ritzau Scanpix

Blaise Matuidi og Miralem Pjanic plejer ikke at se sådan ud, når de forlader en kamp sammen. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

Det var på den ene side en nedsmeltning hos Juventus - på den anden side lige præcis det knytnæveslag i bordet, AC Milan havde brug for.

Nu er det ikke bare et formstærkt mandskab i subtoppen af Serie A. Nu er det en storklub på vej tilbage, og som kan ondulere selv de største.

At det tilmed var med Zlatan Ibrahimovic på banen - og som målscorer på straffespark, betød en hel del. Især for svenskeren selv, der i den grad havde været i centrum i optakten som modstykket til Cristiano Ronaldo hos Juventus.

For nok er der gået Ronaldo/Messi i den i et årti, men Ibrahimovic/Ronaldo er også en duel, der går mange år tilbage.

Den duel trak svenskeren sig sejrrigt ud af.

Præsident, spiller og træner

Efterfølgende handlede meget om Zlatan som så ofte før. Men presse-snakken begyndte pludselig at handle om det, der venter alle sportsfolk: Enden på karrieren.

- Jeg er gammel, det er ingen hemmelighed. Alder er bare et tal. Jeg arbejder godt, er i god balance, og jeg spillede mere i dag end i sidste kamp. Jeg har det godt, for at være ærlig, og jeg prøver at hjælpe mit hold på enhver måde, sagde han efter kampen til DAZN.

Han holdt i 67 minutter, så blev Giacomo Bonaventura sendt i aktion i stedet for.

Derude på bænken talte han, bemærkede tilstedeværende journalister og fans, uafbrudt. Til kollegaerne på og udenfor banen, hvorfor han efterfølgende blev spurgt, om han forbereder sig på livet efter karrieren - som træner?

- Jeg er præsident, spiller og træner! Det eneste negative er, at jeg kun får løn for at være spiller! Havde jeg været her fra den første dag i sæsonen, havde vi vundet Scudettoen (mesterskabet, red.).

Historisk Milan-sejr over Juventus

Det var gutter som disse, der senest bankede fire bolde i Juventus-målet. Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images Der er flere opsigtsvækkende ting at notere sig efter storkampen i Milano tirsdag aften Det er tre år siden, Juventus senest indkasserede fire mål i en kamp. Det er ikke sket siden Champions League-finalen i 2017, hvor Real Madrid vandt 4-1. I øvrigt med Cristiano Ronaldo på banen. I oktober 2013 vandt Fiorentina 4-2 hjemme over Juventus. Det er mere end seks et halvt år siden, og siden har Juventus spillet 250 ligakampe uden at indkassere mere end tre mål i samme kamp. Siden 2010/11-sæsonen har Milan og Juventus spillet 29 kampe mod hinanden i henholdsvis Serie A og Coppa Italia. Juventus har vundet 20 gange, mens fem kampe er endt uafgjort. Milan har vundet bare fire kampe. I denne sæson har de mødt hinanden fire gange. Hvert hold har vundet én gang, mens to kampe er endt uafgjort. AC Milan har spillet fem kampe i træk uden nederlag i Serie A (fire sejre og en uafgjort). Det er første gang siden 12. marts 1989, at AC Milan har scoret fire gange mod Juventus. Dengang stod Ruud Gullit, Marco van Basten og co. overfor folk som Stefano Tacconi, Oleksandr Zavarov og Michael Laudrup... Vis mere Luk

Et logisk og nærliggende opfølgende spørgsmål kom susende ind fra højre: Om Zlatan er Milan-spiller efter sommerferien.

- Vi får se, vi får se. Jeg har en måned endnu til at hygge mig, men det er en mærkelig situation, der finder sted, og den har vi ikke kontrol over.

- Jeg aner ikke, om fansene har set mig live for sidste gang. Det kunne det meget vel være, ik'? Hvorfor? Læs mellem linjerne...Det er mærkeligt at spille bag lukkede døre. Hvis San Siro havde været fyldt i aften, havde det været fantastisk.

- Hvis ikke jeg kan gøre en forskel, bryder jeg mig ikke om det. Jeg er her ikke for at være en maskot. Jeg er her for at hjælpe min holdkammerater, klub og fans.

Zlatan Ibrahimovic har spillet 11 ligakampe siden ankomsten i vinter. Med ham på banen har Milan tabt bare to kampe - og vundet seks i Serie A. Han er noteret for fem mål.