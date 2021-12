Zlatan: Hadet er min benzin

Man skal ikke have set mange fodboldkampe med Zlatan Ibrahimovic for at få beviset for det udsagn, han i dag har sagt til den italienske sportsavis Corriere della Sera.

Han er bedst, når et helt stadion buh'er af ham.

- Had er min benzin. Hvis jeg er glad, så spiller jeg godt. Men hvis jeg enten er vred, såret, så har jeg smerte og spiller jeg bedre. Jeg får energi fra et stadion, når jeg mærker, at tilskuerne elsker mig, men jeg får meget mere energi, hvis alle hader mig, siger AC Milans svenske angriber.

Fra barnsben i Malmø-kvarteret Rosengården har han lært at tøjle hadet. Zlatan følte sig anderledes som barn - og han følte sig hadet. Det har han lært at bruge som en styrke.

Han fremhæver sit saksesparksmål fra 30 meters afstand, som det mål, der har givet ham størst tilfredsstillelse.

Men mens fodboldtilskuerne husker målet for det kunstneriske indtryk, så er det hadet, som Zlatan fremhæver. Hadet fra englænderne.

- De respekterede mig ikke. De havde sagt, at jeg aldrig ville score mod dem.

Zlatan scorede fire mål i kampen - rekord af en spiller i en kamp mod England.

På Friends Arena i Stockholm i 2012 jublede Zlatan Ibrahimovic efter sin fjerde scoring i kampen. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Milan-angriberen udgiver en ny bog - Adrenalina - og derfor stiller han op til interviews.

Han fortæller også, at han som barn blev taget i butikstyveri. Han forsøgte at få fat i mærketøj, da han stort set kun havde fodboldtøj.

- De ringede til min vens far, men de ville sende brev til min far. Hver morgen stod jeg tidligt op for at tjekke posten, jeg fandt brevet og rev det i stykker. Ellers havde jeg ikke været i stand til at sidde her og fortælle om det ... Min far havde en streng disciplin.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.

For første gang: Eriksen tog del i festen

Legende vender hjem til Brøndby