Zlatan har taget stor beslutning

Den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic har hjemve.

I hvert fald hvis man skulle tro det italienske medie Corriere della Sera.

Mediet skriver, at Zlatan angiveligt har besluttet sig for at vende snuden hjemad mod det svenske, når den 38-årige stjernes kontrakt udløber med AC Milan til sommer.

Det italienske medie mener således at vide, at verdensstjernen ønsker at afslutte sin karriere hjemme i det svenske, og valget er angiveligt faldet på Hammarby IF.

Det er ellers ikke mere end få dage siden, at Zlatan var tilbage på italiensk grund efter at have været en tur i netop Sverige grundet coronapandemien. Her trænede han med netop Hammarby IF, der har danskerne Jeppe Andersen, David Ousted og Mads Fenger i truppen.

Zlatan Ibrahimovic købte sig ind i klubben tilbage i november 2019, og derfor giver det måske god mening, at den svenske angriber har tænkt sig at sætte et punktum for den flotte karriere i Hammarby.

Zlatan Ibrahimovic ses her på træningsbanen hos Hammarby. Foto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

Hos Hammarby er man også optimistisk, hvad angår en transfer af selveste Zlatan Ibrahimovic. Således blev klubbens sportschef, Jesper Jansson, for nylig spurgt ind til netop Zlatan af det svenske medie Expressen, og her var meldingerne yderst positive.

- Chancerne er fine, tror jeg. Men det er jo kun Zlatan, der ved det. Han har ikke sagt noget, og det er ikke sådan, at jeg har brug for at spørge ham og fortælle ham, at vi gerne vil have ham. Jeg har lært, at han ikke siger noget, før han er hundrede procent sikker. Men selvfølgelig vil vi have ham, udtalte Jesper Jansson forleden til Expressen.

Skabte vrede

Det kan af gode grunde endnu ikke vides, hvordan et skifte til Hammarby vil blive mødt i Sverige.

Til gengæld skabte det på ingen måder glæde hos den svenske klub Malmö FF, da Zlatan Ibrahimovic købte sig ind hos rivalerne.

Det satte straks gang i de negative reaktioner fra Malmös fans, der valgte at begå hærværk mod den statue, som den svenske legende ellers havde fået opsat i byen. Zlatan selv mente dog ikke, at det ville påvirke hans forhold til sin barndomsklub fra Skåne.

- Nej, det tror jeg ikke. Det har intet med MFF at gøre. Når det handler om MFF, taler vi om fodboldspilleren Zlatan. Jeg tror, at de i Malmø respekterer det her. Jeg har et godt forhold til MFF og har altid haft det. Men det her har intet med mig som fodboldspiller at gøre. Jeg tror, at de i Malmø er glade på mine vegne, udtalte han dengang til Anschutz Entertainment Group.

Zlatan Ibrahimovic tog ingen chancer og bar maske, da han ankom til Milano igen efter et visit i Sverie. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Zlatan Ibrahimovic har en lang og glorværdig karriere bag sig. Han har optrådt for store klubber som FC Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint Germain, Milan og Inter.

Han fik sit store gennembrud som ung i Ajax, hvor de fleste nok vil huske ham for et mål, da han afdriblede halvdelen af modstanderens hold og lagde bolden i kassen.

Zlatan Ibrahimovic har spillet 751 kampe fordelt på ni klubber, og han har samtidig scoret hele 460 mål. Han har desuden optrådt 116 gange i den svenske nationaldragt og scoret 62 mål.

