Zlatan Ibrahimovic scorer i comeback for Milan

Zlatan Ibrahimovic nåede ikke at binde sit snørebånd på den ene støvle, men det forhindrede ikke svenskeren i at score i sit længe ventede comeback for AC Milan.

Med Ibrahimovic' mål til slutresultatet 2-0 hjemme over Lazio strøg Milan samtidig til tops med ni point efter tre kampe i Serie A.

39-årige Ibrahimovic var tilbage fra en pause på fire måneder med en knæskade, og det begynder for alvor at se lyst ud for milaneserne i denne sæson.

Den aldrende stjerneangriber kom på banen efter en time, og han skulle kun bruge syv minutter til at få bolden i nettet.

Ibrahimovic havde dog ikke fået bundet sit ene snørebånd, og i optakten til målet sad han på hug for at snøre støvlen.

Men han opdagede, at angrebsmakkeren Ante Rebic modtog bolden i en fordelagtig situation og droppede snørebåndet.

Kort efter løb han ind foran mål, og Rebic var snu nok til at spille bolden ind i det farlige område til et nemt 2-0-mål.

Det lignede en afgørelse på San Siro, og Lazio havde heller ikke meget mere at komme med i resten af kampen.

Kort før pausen kom Milan foran 1-0 på en hurtig omstilling. Angriberen Rafael Leao scorede målet på endnu et fint oplæg fra Rebic.

I første halvlegs tillægstid fik Milan et straffespark, da Lazio-angriberen Ciro Immobile sparkede Milans midtbanespiller Franck Kessie på benet.

Kessie tog sig af muligheden fra pletten, men han brændte ved at skyde bolden på overliggeren.

Den danske landsholdsstopper Simon Kjær sad på bænken for Milan i hele opgøret.

I overtiden opstod der tumult omkring Ibrahimovic, og Lazio-træner Maurizio Sarri fik det røde kort for usportslig opførsel.

I næste spillerunde skal Milan møde Juventus i Torino. Inden da skal Milan i midtugen spille sin første kamp i Champions League-gruppespillet ude mod Liverpool.

Tidligere søndag vandt Udinese 1-0 ude over Serie A-oprykkerne fra Spezia. Jens Stryger Larsen spillede hele kampen for Udinese.

Angriberen Magnus Warming kom ikke på banen for Torino, som vandt 4-0 hjemme over Salernitana.