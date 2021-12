Zlatan indrømmer: Gik efter hans mor

Zlatan Ibrahimovic sætter ord på, hvad der skete under den kontroversielle 'voodoo-episode', hvor det svenske fodboldikon røg i clinch med sin tidligere holdkammerat Romelu Lukaku

De var angrebskollegaer i Manchester United, de havde samme agent, og uden for grønsværen blev stjernerne beskrevet som venner.

Derfor trak det mange avisoverskrifter, da angrebsstjernerne Zlatan Ibrahimovic og Romelu Lukaku røg i totterne på hinanden under Milano-derbyet i starten af året.

I forbindelse med sin nye bog 'Adrenalina, My Ignored Stories' har den svenske superstjerne optrådt i et interview med Corriere della Sera, hvor han sætter ord på episoden med den belgiske angriber.

- Han (Lukaku, red.) skændtes først med Romagnoli (Alessio, red.) og derefter Saelemaekers (Alexis, red.), fortæller Zlatan til det italienske medie og fortsætter:

- Jeg greb ind for at beskytte mine holdkammerater, og Lukaku angreb mig personligt. Jeg var chokeret. Vi var endda holdkammerater i Manchester United.

Mors voodoo-ritualer

Efter Lukakus personlige angreb mod Zlatan fik Milan-angriberen nok og ramte belgieren et sted, hvor det gør mest ondt.

- Lukaku har et stort ego. Han er overbevist om, at han er en mester, og han virkelig er stærk. Men jeg voksede op i Malmø-ghettoen, og når nogen kommer under mig med hovedet nede, sætter jeg dem i deres sted.

- Så jeg ramte hans (Lukakus, red.) mest følsomme punkt: Hans mors ritualer.

- Okay, ring til din mor. Gør dit voodoo-lort, lød ordene fra Zlatan.

Zlatan og Lukaku spillede på hold sammen, da de optrådte for Manchester United. Her ses de i Champions League tilbage i 2017 ude mod Basel. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Zlatans kommentar skyldtes, at der tidligere har floreret rygter om, at den nuværende Chelsea-angribers mor praktiserer voodoo.

Den svenske landsholdsspiller fortæller også, at han aldrig selv har troet på voodoo, men efter Milano-derbyet 26. januar han andre tanker.

- Vi tabte derbyet, jeg blev udvist, og kort efter blev jeg skadet. Der skete mange slemme ting efter den kamp. Måske blev jeg offer for Lukakus ritualer? Jeg gik endda til min troende venner og sagde til dem, at de skulle bede for mig.

Zlatan og Milan fører den bedste italienske række, og det svenske fodboldikon står i øjeblikket noteret for seks mål i Serie A.

