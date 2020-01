Zlatan tilbage i AC Milan: Jeg kan spille med det samme

Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic melder sig klar til at spille med det samme i AC Milan.

Den 38-årige angriber har ellers ikke været i kamp siden slutningen af oktober for Los Angeles Galaxy i den amerikanske liga, Major League Soccer.

- Jeg er klar til at spille i dag, siger han på et pressemøde fredag.

- Jeg har kun været væk i to måneder, fortsætter han og ler af spørgsmålene om hans kampform.

AC Milan er placeret midt i tabellen i den italienske Serie A og tabte senest 0-5 på udebane til Atalanta.

Det skrantende storhold spiller den næste ligakamp på mandag, hvor Sampdoria er modstanderen.

Ibrahimovic spillede for AC Milan fra 2010 til 2012 efter at ophold i FC Barcelona, der ikke gik som ventet.

Svenskeren scorede en del mål i tiden i Barcelona, men han var alligevel ikke helt inde i varmen hos den daværende træner, Josep Guardiola, og så endte han i Milano.

- Der var flere forespørgsler på mig nu, end da jeg var 28 år. Jeg søgte efter en udfordring, som giver mig adrenalin.

- Det vigtigste er, at nu er jeg her. Milan er mit hjem. Jeg elsker klubben og vil gøre alt for at hjælpe den. Milan hjalp mig med at få spilleglæden tilbage efter tiden i Barcelona, fortæller han.

Zlatan Ibrahimovic rykkede videre til Paris Saint-Germain efter sit første ophold i Milan. Svenskeren har igennem karrieren også repræsenteret de to andre italienske topklubber Juventus og Inter.

Hans kontrakt med AC Milan løber sæsonen ud.