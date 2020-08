Zlatans fremtid er på plads: Jeg er ingen maskot

Det var en gedigen succes, da Zlatan Ibrahimovic i første halvdel af 2020 atter var at finde i den sort- og rødstribede AC Milan-trøje.

Og nu ser det ud til, at svenskeren er klar på en omgang mere med storklubben.

Milan har smækket et tv-klip på sin hjemmeside, hvor man ser Ibrahimovic ankomme til Linate-lufthavnen i Milano, hvor han efterfølgende siger:

- Endelig er alt blevet bragt i orden, og jeg kunne komme tilbage til, hvor jeg føler mig hjemme. Nu er det på tide at arbejde hårdt og skubbe bagpå, siger han iført en AC Milan-bluse.

- Der skal arbejdes, for, som jeg altid har sagt, er jeg her ikke for at være maskot. Jeg er her for at skaffe resultater og hjælpe klubben for at bringe klubben tilbage til der, hvor den hører hjemme.

- Vi gjorde det godt i de seks måneder (i første halvdel af 2020, red.), men vi vandt ingenting, siger han med henvisning til, at Milan nok kvalificerede sig til Europa League denne sæson. Men mere blev det ikke til, selvom man havde et eminent forår.

AC Milan har endnu ikke officielt skrevet noget sted, at man har skrevet under på en kontrakt, men det er vist bare fordi, man ikke har fået skrevet de sidste ord på en pressemeddelelse endnu.

Serie A begynder om tre uger.

