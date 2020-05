Zlatans million-køb: Hygger sig i vild Ferrari

Savner du fodbold? Ekstra Bladet giver dig mulighed for at se kampe fra den færøske liga lige her!

Når han ikke kan køre rundt med en modspiller på grønsværen i denne tid, må Zlatan Ibrahimovic nøjes med at være godt kørende på vejene i sin hundedyre Ferrari.

AC Milan-angriberen er en af flere højtbetalte fodboldstjerner, som sværger troskab til det italienske bilmærke.

For svenskerens vedkommende foregår det dog lige nu i et adstadigt tempo i Stockholms gader, hvor han er godt kørende i en to personers Ferrari Monza SP2. Det skriver Aftonbladet, der viser fotos af stjernen i bilen, mens han kører i den svenske storby.

Og det er med at være varsom med højre fod i den hurtige vogn. Et hårdt tryk på speederen kan nemt resultere i et rødt kort til kørekortet, da køretøjet i løbet af 2,9 sekunder vil komme fra 0 til 100 km i timen.

Resten af familien må trække lod om, hvem der skal med ud at køre i far Zlatans nye lækre Ferrari Monza SP2 (Foto: Ferrari)

Ibrahimovic er fortsat på kontrakt i AC Milan, men han har ganske fornuftigt valgt at være i 'eksil' i Stockholm sammen med familien, mens coronavirus spænder ben for afviklingen af Serie A.

I stedet har den svenske ikon holdt træningen ved lige i Hammarby sammen med danskerne David Ousted, Jeppe Andersen og Mads Fenger.

Sveriges største fodboldnavn ejer selv 25 procent af Bajen, som Stockholm-klubben kaldes i det daglige.

Og mon ikke et par af holdkammeraterne har spærret øjnene op, hvis de har set deres midlertidige holdkammerats bil.

Den 'vilde' Ferrari Monza SP 2 med en V12 motor og 810 heste under motorhjelmen kan ikke andet end vække opsigt, fordi der findes kun 500 de to udgaver af Monza-moden, som er en 'retroudgave' af en Ferrari fra 50'erne.

Prisen for denne liebhaverbil er omkring 20 millioner kroner og kan kun købes af 'kvalificerede kunder', som skal spørge Ferrari om lov til at sælge det italienske vidunder videre.

