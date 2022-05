Zlatans smerte-helvede

Zlatan Ibrahimovic spillede søndag sin sidste kamp i meget lang tid, da AC Milan sikrede sig det italienske mesterskab med en 3-0-sejr over Sassuolo.

Efter fejringen af mesterskabet blev det således meldt ud, at Ibrahimovic har været igennem en knæoperation og nu skal holde en pause på 7-8 måneder.

Og på Instagram har den 40-årige svenske angriber nu givet et indblik i, hvad han har været igennem den seneste tid.

- I de seneste seks måneder har jeg spillet uden et korsbånd i mit venstre knæ. Mit knæ har været hævet i seks måneder.

Aldrig lidt så meget

- I løbet af de seneste seks månder har jeg kun været i stand til at træne med holdet ti gange. Jeg har fået over 20 indsprøjtninger i de seneste seks måneder. Jeg har taget smertestillende medicin i de seneste seks måneder.

- Jeg har dårligt nok sovet i de seneste seks måneder, på grund af smerterne. Jeg har aldrig før lidt så meget på og udenfor banen. Jeg forvandlede noget umuligt til noget muligt.

- Jeg havde kun ét mål i mit hoved, og det var at gøre mine holdkammerater og min træner til italienske mestre. For jeg havde givet dem et løfte. I dag har jeg fået et nyt korsbånd og endnu et trofæ, skriver Zlatan Ibrahimovic således på Instagram.

Ifølge avisen La Gazzetta dello Sport er der nu lagt op til, at Zlatan Ibrahimovic skal vende tilbage til grønsværen i 2023. Serie A-sæsonen sættes alligevel på pause fra november til januar på grund af VM i Qatar, og i det nye år er der angiveligt lagt op til en noget usædvanlig aftale mellem AC Milan og Zlatan Ibrahimovic.

Således skriver La Gazzetta dello Sport, at AC Milan formentligt vil tilbyde Ibrahimovic en kontrakt, hvor svenskeren vil få en betaling for hver kamp, han spiller. Eller alternativt en symbolsk grundløn og så bonusser for de kampe, svenskeren spiller.

