Jaap Stam er færdig som cheftræner

Den tidligere hollandske fodboldstjerne Jaap Stam er med omgående virkning blevet fyret som cheftræner for FC Cincinnati, der spiller i den øverste fodboldliga i Nordamerika, MLS.

Det oplyser klubben mandag.

Den tidligere Manchester United-spiller blev ansat i maj 2020, men FC Cincinatti er aktuelt blandt bundholdene i den bedste amerikanske fodboldliga.

Efter 25 kampe er det blevet til 20 point. Det rækker til en 13. og næstsidste plads i Eastern Conference, og Toronto er det eneste af samtlige 27 hold i Major League Soccer, der har opnået færre point end Cincinnati.

- Vi er overbevist om, at en ændring på trænerposten er i klubbens bedste interesse, siger præsident Jeff Berding i en meddelelse.

- Vi er en ambitiøs klub, og vi har fortsat blikket rettet mod at opnå vores målsætninger. Den første er at gøre Cincinnati til en mesterskabsby, tilføjer klubpræsidenten.

Som træner stod Jaap Stam kortvarigt i spidsen for Feyenoord i 2019 med den danske angriber Nicolai Jørgensen på holdkortet.

Den 49-årige hollænder har tidligere også stået i spidsen for engelske Reading. Før det var han assistenttræner i Zwolle og Ajax.

Som aktiv spillede han ud over i Manchester United for blandt andre PSV, Lazio, Milan og Ajax. Desuden optrådte han 67 gange for Hollands landshold.