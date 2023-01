Jagtet af mange: Profil dropper Superligaen

Det har længe lignet et skifte til Superligaen, hvor flere klubber har stået i kø for at hente ham hjem.

Men alt tyder nu på, at Vito Hammershøy-Mistrati vender Superligaen ryggen og rejser en tur længere nordpå, hvor Glen Riddersholm står klar til at hente den alsidige 30-årige midtbanespiller.

Som Ekstra Bladet forstår det, er IFK Norrköping særdeles interesserede i at tilknytte den alsidige midtbaneprofil.

Det kan således ligne en genforening mellem de to, der senest var sammen i FC Midtjylland for år tilbage, inden Vito Hammershøy-Mistrati for alvor fik karrieren på skinner.

Jagter fast spilletid

Mistrati har haft det lidt svært efter skiftet til rumænske CFR Cluj. Han har været en del ude og inde af holdet, men har også været ramt af en skade.

Annonce:

Hen han blev også ramt af de nye regler, som forhindrede klubberne i at have et ubegrænset antal udlændinge i spillertruppen.

Samtidig tyder det ikke på, at cheftræner Dan Petrescu har danskeren med i sine fremtidsplaner.

Da Mistrati har en moden fodboldalder, kan han heller ikke sidde og vente på en ny chance opstår i Rumænien. Karrieren skal tilbage på sporet, og det skal ske i en fart.

Glen Riddersholm, der er på jagt efter en central midtbanespiller til sit mandskab, IFK Norrköping, har udset sig den 30-årige Mistrati som forstærkningen, der kan være med til at løfte klubben op ad i tabellen.

Svenskerne ser dog ikke ud til at få Mistrati uden kamp. Som Ekstra Bladet forstår det er også japanske klubber en mulighed for Mistrati, der skal væk fra Cluj i jagten på mere fast spilletid.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mistratis agent, Allan Bak, men det har ikke været muligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Vito Mistrati er onsdag med i Ekstra Bladets nye fodbold-podcast 'Sladderligaen', hvor han blandt andet fortæller om tilværelsen i CFR Cluj. Lyt med herunder eller i din podcast-app