Jagtet af storklub

RB Leipzig har gang i en flot sæson i Bundesligaen, og efter 18 kampe er den tyske topklub på førstepladsen i rækken, hvor de har fire point ned til de nærmeste forfølgere, Bayern München.

Og klubben, der i forvejen har den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen på holdkortet, er angiveligt interesseret i at hente en dansk forstærkning.

Den danske forsvarsspiller Andreas Christensen er således et varmt emne i RB Leipzig.

Det skriver den tyske avis Bild, der samtidig mener at vide, at tyskerne i første omgang vil hente danskeren fra Chelsea på en lejeaftale, der gælder for resten af sæsonen.

En af årsagerne bag RB Leipzigs interesse skulle være, at Andreas Christensen i forvejen kender Bundesligaen. Fra 2015 til 2017 var han nemlig udlejet fra Chelsea til Borussia Mönchengladbach, hvor han at spille 82 kampe.

Der er dog et problem i og med, at Chelseas cheftræner, Frank Lampard, endnu ikke vil afskibe den 23-årige forsvarsspiller.

Andreas Christensen har ellers blot spillet 14 kampe for Chelsea i denne sæson, og i sidste sæson var han også reserve i den engelske storklub.

Selvsamme Bild fortæller fredag, at det spanske stortalent Dani Olmo er landet i Tyskland for at gennemgå det obligatoriske lægetjek, før han forventes at færdiggøre et permanent skifte fra Dinamo Zagreb til RB Leipzig. Det er ikke nødvendigvis godt nyt for Yussuf Poulsen, som får en alvorlig konkurrent til den startopstilling, som danskeren i forvejen er gledet ud af.

