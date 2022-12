- Jeg mødte ham fuldstændig nøgen

Torsdag aften kom den triste nyhed om, at den brasilianske fodboldlegende Pelé er død i en alder af 82 år efter længere tids kræftsygdom.

Der er tale om en trist nyhed for den danske forfatter Christian Wohlert, der har mødt verdensstjernen ved flere lejligheder. Tilbage i 1984 skrev Wohlert bogen 'Brasiliansk fodbold', og i den forbindelse mødte han blandt andet Pelé.

Blandt andet mødte forfatteren den brasilianske legende til en velgørenhedskamp i staten Goias i det centrale Brasilien. Og det er en oplevelse, som den danske forfatter stadig husker tilbage på.

- Jeg mødte ham i omklædningsrummet. Fuldstændig nøgen. Og så sad vi og snakkede. Han var utrolig sød og fuldstændig nede på jorden. Han var altid så rar, alle de gange jeg traf ham, fortæller Christian Wohlert til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg har mødt mange berømte mennesker, men Pelé var jo sådan en superstjerne. En af de største nogensinde.

Forfatter Christian Wohlert. Privatfoto

Pelé lyttede

Christian Wohlert besøgte Brasilien tilbage i 1983 - altså året før hans bog udkom. Forfatteren fortæller, at det var vigtigt for ham at møde Pelé i forhold til bogen.

- Det var jo altafgørende for mig at få Pelé. Og jeg var heldig at møde ham flere gange. Jeg blev virkelig overrasket over, hvor nede på jorden han var. Og så kunne han godt lide at omtale sig selv som Os, hvilket var meget sjovt.

- Han lyttede til, hvad du havde at sige. Han var venlig, og det er sjældent, man møder nogen med et stort navn, der opfører sig på den måde. Simpelthen. Så ydmyg og nede på jorden, lyder de afsluttende ord fra Christian Wohlert.