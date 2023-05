- Jeg så døden i øjnene, husker Anthony fra Kenya.

- Vores chauffør forsøgte at bremse, men bussen fortsatte bare med at bevæge sig ned ad skråningen. Så går vi ned og ender i vandet. Jeg var bange. Det her bliver min død.

Det var 7. marts, og det skulle have været endnu en lang arbejdsdag for Anthony i Qatar. Han stod op klokken 06.00, tog tøj på. Han behøvede ikke at spise morgenmad i det alt for overfyldte og beskidte køkken i barakken, som er hjem og soveplads for hundredvis af arbejdere. Maden kunne han få på sin arbejdsplads, et hotel.

Men denne morgen var anderledes. I en rundkørsel kolliderede den hvide bus, der havde hentet Anthony og hans kolleger, med en SUV.

Som i en scene i en actionfilm kurede bussen ned mod den lille sø, og Anthony nåede at tænke, at hans liv var forbi. Med bussens næse i vandet flygtede nogle arbejdere ud ad døren forrest i bussen og kravlede op på søbredden. Telefoner, tegnebøger og andre personlige ejendele lå spredt på jorden. Rystet og chokeret sad en arbejder med hovedet dækket af blod. En anden tog sine bukser af for at besigtige sine skader.

Bussen endte i vandet, hvorfra migrantarbejdere hjalp deres kolleger op på bredden. Foto fra video

Anthony sprang ud ad et busvindue for at komme i sikkerhed. En mand lå bevidstløs i det lave vand, og en kollega kravlede ned mod ham og forhindrede, at han druknede. Andre var mindre heldige. De var slemt tilredte og måtte flyves med helikopter til hospitalet, mens Qatars politi forsøgte at forhindre Anthony og hans kolleger i at filme ulykken og det katastrofale udfald.

Den unge kenyaner blev kørt til hospitalet, men han blev udskrevet allerede samme dag.

En af de tilskadekomne fra busulykken. Foto fra video

- De fjernede os. De samme mennesker, som havde indlagt os. Vi skulle bare væk. Jeg havde meget ondt i mine lunger. Mine ben, jeg var ikke engang i stand til at gå, siger Anthony til Ekstra Bladet og det norske fodboldmagasin Josimar.

Efter ulykken i marts voksede Anthonys problemer. Han krævede erstatning fra sin arbejdsgiver, USM Qatar, hvor direktøren er en magtfuld tidligere politiker.

Som svar opsagde USM Anthonys kontrakt.

Anthony kom til Doha i 2021 for at arbejde for USM Qatar, en servicevirksomhed, som havde kontrakt med flere af de hoteller, hvor de deltagende nationer ved VM boede under slutrunden i november og december.

Fra begyndelsen oplevede Anthony, at han ikke havde samme arbejdsbetingelser som sine asiatiske kolleger.

Han skulle selv betale for sit sundhedskort, det var ellers ikke en del af aftalen, og opgaver, som blev udført af to asiater, blev han sat til at løse alene på en arbejdsdag, som varede 12-13 timer. Afrikanerne blev diskrimineret.

Hver gang han rejste sagen over for sin arbejdsgiver, modtog han et advarselsbrev og en bøde på 100 kroner. Løntræk - eller løntyveri - var nærmest normen. Klager accepteres ikke af USM.

- Problemet med firmaet er, at de ikke kan forstå, at der er nogen, der lider under arbejdet. Du skal bare tjene penge til dem. Hvis du klager, ser de dig som et problem. Jeg har det meget dårligt, fordi vi ikke har nogen til at hjælpe os. Der er ingen juridiske rettigheder her, siger Anthony.

Han har arbejdet på det luksuriøse Steigenberger Hotel i centrum af Doha og i Ikea. Han vaskede pander og gryder uden en hjælper, men argumenterede for, at nepalesere i samme skift fik lov til at arbejde parvis.

Steigenberger Hotel Doha Qatar, hvor Anthony arbejdede, og som blev brugt af FIFA under VM. Pr-foto

Anthony vil gerne væk, men han sidder fast. Han er dog fast besluttet på at få det, der er hans.

Qatars lovgivning betragter skader påført under pendlingen som arbejdsskader. Det fremgår tydeligt af de generelle bestemmelser om arbejdsskader:

Enhver skade, der skyldes en ulykke under udførelsen af en arbejdstagers arbejde eller på vej til eller tilbage fra sit arbejde, forudsat at rejsen til og fra arbejdet foretages uden pauser eller omlægning fra den normale rute.

Anthonys kontrakt er som nævnt blevet opsagt. Han mener, det er en direkte følge af hans krav om erstatning for ulykken.

På kontoret blev han bedt om at underskrive sit opsigelsesbrev.

- Jeg kan ikke skrive under, fordi der ikke er nogen grund til det. Jeg er ikke en drukkenbolt, jeg udfører mine pligter. Jeg fortalte dem, der er videoovervågning i Ikea. Vi kan tage hen og kigge på båndene. Så hvilke fejl taler du om? Jeg ved, hvad jeg laver, og jeg arbejder godt, forklarer Anthony om mødet med sin arbejdsgiver.

Nu overvejer han sine muligheder. Han har kontaktet sin ambassade samt ILO og overvejer at sagsøge USM. Han tænker ofte tilbage til den skæbnesvangre dag, hvor han så døden i øjnene.

To uger efter ulykken viste røntgenbillederne på et hospital stadig indre skader, men lægerne nægtede ham adgang til hans lægejournal. Han kan stadig ikke løbe eller gå lange distancer.

- Jeg stoler ikke på disse læger. Måske kan smerterne i mit bryst give mig varige skader. Jeg har ingen fremtid i det her firma, siger Anthony.

* Anthony er ikke kenyanerens rigtige navn. Det er et navn, vi bruger for at beskytte hans identitet.

* Josimar/Ekstra Bladet har et lægedokument, der bekræfter, at Anthony er blevet røntgenfotograferet. Men lægerne har hverken tilføjet diagnose eller medicinske observationer.

* Vi har sendt en række spørgsmål til USM. Vi har ikke fået svar.

