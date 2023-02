Norske Fredrik Gulbrandsen vågnede op til et mareridt, da jordskælvet i Tyrkiet ramte Adana

Verden holder vejret og beder for ofre og tilskadekomne, efter at et kraftigt jordskælv ramte Tyrkiet natten til mandag.

Den norske fodboldspiller Fredrik Gulbrandsen var fanget i sin lejlighed kun få timers kørsel, fra hvor det var værst, og nu deler han sin oplevelse til Dagbladet.

- Jeg troede, jeg skulle dø, indleder han.

Nordmanden spiller til daglig i Adana Demirspor, men han var ikke samlet med sine holdkammerater, der befinder sig i Istanbul, fordi han i øjeblikket sidder ude med en skade.

Derfor var han hjemme i Adana på 15. - og øverste etage - i komplekset, da han vågnede til bulder og brag.

- Jeg vågnede klokken fire om natten til, at hele bygningen gyngede. Jeg forsøgte at rejse mig, men det hele gyngede så meget, at jeg ikke kunne. Til sidst fandt jeg noget tøj og ilede ned ad trapperne.

- Da jeg kom ud, så jeg bare en masse mennesker flygte ud af andre bygninger i området, siger Gulbrandsen og forklarer, at han tog hjem til sin norske holdkammerat Jonas Svenssons familie, hvorefter de sammen søgte mod Adana Demirspors træningsanlæg.

Over 50 efterskælv har tamt Tyrkiet efter natten voldsomme jordskælv, der betegnes som den største naturkatastrofe, der har ramt Tyrkiet siden 1939, da 30.000 mennesker mistede livet i et jordskælv. Foto: Ilyas Akengin/Ritzau Scanpix

Jordskælvet har ført til omfattende ødelæggelser i flere områder.

I skrivende stund er over 2300 mennesker meldt døde i Tyrkiet og Syrien, og dødstallet forventes fortsat at stige.

Al sport i Tyrkiet er blevet sat på pause, og Gulbrandsen er tydeligt påvirket af situationen, forklarer han.

- Jeg føler mig tryg lige nu. Det værste var at være så højt oppe i bygningen. Jeg vidste ikke, om bygningen ville bryde sammen, eller om noget eller nogen ville forhindre mig i at komme ud.

- Det er ulækkert at tænke på, at jeg har været i den her situation.