Jon Dahl afviste topklub

Han er på vej til at opbygge et managernavn på den europæiske fodboldscene. Og med en aftale med SEG, Sports Entertainment Group, der også har Pep Guardiola i stalden, venter der helt sikkert et stort job for Jon Dahl Tomasson i fremtiden.

Han underskrev sidste sommer en treårig aftale med Blackburn, men den 46-årige tidligere angriber bliver ofte sat i forbindelse med nye trænerjob.

Han var en varm kandidat hos både Leicester og Leeds, men førstnævnte valgte Enzo Maresca, der kommer til efter et år i lære hos Pep Guardiola i Manchester City.

Senest har Club Brugge haft ham højt prioriteret på listen som ny cheftræner.

Jon Dahl Tomasson var tæt på at spille Blackburn i top seks i Championship. Han har været stærkt inde i billedet i Club Brugge, men prioriterer tilsyneladende at holde sit navn varmt i England. Foto: Lars Poulsen

Klubben har tilsyneladende været meget interesseret i at hente danskeren som permanent cheftræner, da Rik De Mil stoppede efter sæsonen.

Men det blev aldrig til en aftale, fordi Jon Dahl Tomasson tilsyneladende har sigtekortet stift rettet mod England, hvor han leverede en godkendt debutsæson i Blackburn og ofte nævnes til trænerjobs på en højere hylde.

Derfor fik Club Brugge nordmanden Ronny Deila, der har en fortid i blandt andet Celtic og Standard Liege, som ny cheftræner.

Jon Dahl Tomasson førte Malmö FF til to svenske mesterskaber og i Champions League. Lige nu er han i Blackburn, men et job i Premier League vil helt sikkert friste for den 46-årige træner. Foto: Jonas Olufson.

Tomasson har således også været inde i billedet hos de hollandske mestre fra Feyenoord, fordi Arne Slot var på vej væk. Men han endte aldrig med at være med i opløbet i Tottenham, og derfor blev han i Feyenoord, hvor han fik en forbedret kontrakt.

Selvom Club Brugge var mesterhold i 2022, oplevede klubben lidt af en kaossæson, hvor de kun sluttede som nummer fire.

I sidste sæson stod svingdøren således på vid gab i Club Brugge. Den belgiske storklub nåede at have hele tre managere på posten.

Carl Hoefkens var i jobbet 179 dage, inden han røg ud. Siden overtog Scott Parker, der blot fik 67 dage i den varme stol, hvorefter Rik De Mil overtog resten af sæsonen.

Club Brugge er i øvrigt AGF's modstander i anden kvalrunde til Conference League, når de to klubber mødes 27. juli i Brugge og en uge senere i Aarhus.