Jon Dahl: - Det er forfærdeligt

Den svenske Malmö-spiller Rasmus Bengtsson har trænet alene på det seneste. Men nu må klubben undvære den 33-årige forsvarsgeneral helt, da han skal opereres i knæet. Og det er en nyhed, som den danske cheftræner Jon Dahl Tomasson er meget træt af.

- Det er forfærdeligt. Rasmus er en virkelig dygtig fodboldspiller, så det er vi ikke så glade for. Vi håber, at genoptræningen går så godt som muligt, og at han kommer hurtigt tilbage, siger Jon Dahl Tomasson til ifølge svenske Fotbollskanalen.

Cheftræneren tør dog ikke spå om, hvor længe han må undvære Rasmus Bengtsson.

- Det er svært at sige præcist. Det tager kort tid for nogle, og for andre tager det længere tid.

Malmö starter sæsonen mandag, når de tager imod Mjallby.

