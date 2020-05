Jon Dahl: Det er ikke smart

Svensk fodbold står ligesom den danske for døren, men Jon Dahl Tomasson glæder sig ikke over alt ved genåbningen

1. juni starter svensk fodbold op igen, når blandt andre Jon Dahl Tomassons Malmö FF tager imod AIK i den svenske pokalturnerings kvartfinale.

Det første opgør i knap tre måneder kommer derfor til at være et vigtigt et af slagsen, hvilket ærgrer 43-årige Tomasson.

- Er det smart? Nej, selvfølgelig er det ikke smart. Men sådan er situationen og den må vi acceptere, sagde Malmö-manageren på et klubpressemøde fredag omhandlende opstarten på svensk fodbold ifølge Aftonbladet.

Som noget af det sidste, inden de forskellige fodboldforbund lukkede ned for turneringerne, blev Malmö FF med Jon Dahl i spidsen ekspederet ud af Europa League af Wolfsburg. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

Måneder uden kampe

På pressemødet blev den danske manager desuden spurgt ind til, om han bekymrer sig for spillerne efter flere måneder uden hverken almindelige eller træningskampe.

- Jeg skal være ærlig og sige, at det ikke er specielt smart, lød svaret fra Tomasson, der til gengæld synes godt om idéen om fem udskiftninger.

Den bedste svenske række, Allsvenskan, skulle være skudt i gang 4. april, men på grund af coronavirussen er alle kampe i 2020-sæsonen indtil videre udskudt.

Djurgården er forsvarende, svenske mestre, mens Malmö-mandskabet i 2019 scorede sølvmedaljer i en særdeles tæt topstrid.

Jon Dahl Tomasson trådte til som Malmö FF-manager fra årsskiftet efter fire år som assistenttræner for Åge Hareide på det danske landshold.

