Journalist: Mange kritiserer Schmeichel-skifte

Kasper Schmeichels skifte til Anderlecht vækker undren i Belgien, for klubben har ikke brug for en ny målmand, og det risikerer at skade hierarkiet på holdet, lyder det fra en belgisk journalist

Kasper Schmeichel og Anderlecht.

Det skifte havde man nok ikke lige set komme for et par måneder siden, hvor den danske landsholdsmålmand stod fast i Nice.

I Belgien har man da også taget imod nyheden med stor overraskelse - primært fordi Anderlecht på ingen måde havde brug for en ny målmand.

Det fortæller den belgiske journalist Guillaume Raedts, der dækker Anderlecht tæt på for Sudinfo.

- Medierne hernede forstår ikke denne transfer, for Anderlecht havde ikke brug for en ny målmand, fortæller Guillaume Raedts.

- Fredberg hentede Maxime Dupé denne sommer, og han har fået en rigtig god start på sæsonen.

- Andenkeeperen Colin Coosemans har lige forlænget, men han accepterer dog sin rolle, mens der er unge keepere til at supplere. Så en ny målmand var virkelig ikke en prioritet eller en nødvendighed.

To problemer ved Schmeichel-ankomst

Kasper Schmeichel skal altså konkurrere med Maxime Dupé i målet, men måske er duellen afgjort på forhånd, vurderer Guillaume Raedts.

- Man undrer sig over, hvorfor Fredberg har valgt at give Schmeichel kontrakt, for han kommer bestemt ikke til klubben for at være nummer to.

- Han sigter mod at nå 100 landskampe for Danmark og skal spille. Han tog jo netop også fra Nice, fordi han var andenmålmand der.

Guillaume Raedts ser umiddelbart to problematikker ved Schmeichels ankomst.

- Anderlecht får styrket deres rutine i omklædningsrummet, men der er to risici ved Schmeichels ankomst.

- Det risikerer at skabe usikkerhed i Dupés hoved og måske en ukomfortabel situation, hvis hierarkiet mellem de to ændrer sig. Dupé kan virkelig miste sin selvtillid med det her.

- Derudover er der det med den voksende danske klan. Foruden Fredberg er der Mikkel Hemmersam, Brian Riemer og fire spillere i Schmeichel, Delaney, Dreyer og Dolberg, og det begynder at ændre på dynamikken i truppen.

Schmeichel-transfer afviger fra strategien

Trods mange journalisters betænkeligheder ved skiftet er mange fans begejstrede.

- Mange fans deler denne undren, men der er også mange, der er glade, fordi Schmeichel har en fantastisk karriere, og konkurrence kan være et plus for alle, siger Guillaume Raedts.

Er Schmeichel en prestigetransfer for Fredberg?

- Jeg tror, at Thomas Delaney var en større prestigetransfer for Fredberg, end Schmeichel er.

- Jesper Fredberg tænker helt klart, at der nu er en duel mellem Dupé og Schmeichel, og at konkurrencen vil gavne dem begge. Han vil begrunde det med, at der opstod en mulighed i markedet, og derfor slog de til. For klubben havde ikke brug for denne transfer.

Hvad håber Fredberg at opnå?

- Det er svært at sige. Indtil nu har han lavet 10 transfers, men der var meget sammenhæng med unge spillere, der kan sælges videre; gratis spillere og lån af erfarne spillere, fordi der ikke var noget tilgængeligt på markedet, som passede ham.

- Denne 11. transfer gør strategien lidt mere sløret, og at have så mange danskere rejser stadig flere og flere spørgsmål. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvad Fredberg selv tænker om det, siger Guillaume Raedts.

Anderlechts næste kamp efter landskampspausen er søndag den 17. september, hvor de møder Kortrijk på udebane.