Journalister i bommert: Troede ukendt mand var Mané

Sky Sports News UK kom på dybt vand under en liveudsendelse, hvor de satsede på et eksklusivt interview med Sadio Mané. Problemet var bare, at Mané ikke befandt sig i den bil, de formodede, han ville komme ud af