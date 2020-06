Jublede over nederlag: - Jeg beklager meget!

For få dage siden drog Mix Diskerud tilbage til Skandinavien for at tørne ud for Helsingborg i den bedste svenske række, Allsvenskan.

I 2020-sæsonens første runde tog Helsingborg mandag imod Varberg BoIS, som er rykket op i rækken for første gang, og det skulle ende grimt for hjemmeholdet, der tabte 0-3 til debutanterne.

Derfor vakte det noget røre, da Diskerud efter kampen tweetede med positive fortegn.

I et tweet, han senere har set sig nødsaget til at slette, men som Fotboll Skåne er i besiddelse af, prøver han at trøste med, at der trods alt var et hold fra vestkysten, der fik tre point.

Et forsøg, der ifølge mediet ikke ligefrem blev modtaget godt imod.

Diskerud forsøgte i et nyt tweet at råde bod på sit første, men det skabte blot forvirring blandt klubbens fans.

- For mig er Helsingborg starten af vestkysten, Jeg beklager meget, at tweetet blev misforstået. Det var IKKE sarkastisk ment. Ingen dårlige intentioner, skriver han i et tweet, man stadig kan se på spillerens profil.

Flere fans svarer ham også vredt i det nye tweet med kommentarer som 'Du tweeter jo uden at tænke dig om!', 'Du kan tage dit rak og pak og tage tilbage til dit fandens elskede Göteborg' og 'Du er ikke længere velkommen i klubben'.

For meg er Helsingborg starten av vestkysten. Jeg beklager sterkt om tweeten ble misoppfattet. Den var IKKE sarkastisk ment. No ill intentions — Mix Diskerud (@MixDiskerud) June 15, 2020

Norsk-fødte Diskerud har tørnet ud for det amerikanske landshold siden 2010. Her scorer han mod Tyskland i en venskabskamp i 2015. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Ser fremad

Oven på stormen på det sociale medie har Diskerud forsøgt at dreje snakken hen på sin forestående debut for klubben.

- Efter den aften kan det godt ske, at mange ikke ser frem til at se mig på banen, men jeg tror også, de kommer på andre tanker, når de ser mine sveddråber og min indsats for holdet, skriver han til Fotboll Skåne i en mail.

I mailen beklager han ligeledes mange gange for sit stunt, som han er klar over, ikke er blevet taget særlig godt imod.

Mix Diskerud har både norsk og amerikansk statsborgerskab efter sine mange år i USA. Han har valgt at tørne ud for det amerikanske landshold, hvor det er blevet til 38 landskampe og seks mål for 29-årige Diskerud siden debuten i 2010.

Han er på sit tredje udlån fra Manchester City, som ejer midtbanespilleren i dag.

