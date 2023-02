Jublende Bo H: - Det er fantastisk

Det går godt for Bo Henriksen på rigtig mange måder.

FC Zürich, hvor han blev træner tilbage i oktober, har ikke tabt en ligakamp siden 6. november, han tjener en god sjat penge, og så elsker han og familien tilværelsen i den schweiziske by.

Så på trods af, at han kørte helt forkert på vej til lørdagens formiddagstræning i klubben, var det en glad Bo Henriksen, som Ekstra Bladet fangede via telefon.

Han fortalte om livet i Schweiz og den seneste sportslige succes i FC Zürich.

- Det er jo fantastisk, at jeg har fået min familie med herned. Vi har rykket det hele op fra smukke Århus, mine børn går i en international skole, og min kone er her, og det er bare et fantastisk eventyr, fortæller Bo Henriksen, der dog stadig mangler at få set landet ordentligt.

- Nu arbejder jeg jo det meste af tiden, men min familie fortæller mig i hvert fald, at det er fantastisk at gå rundt i bjergene og se omgivelserne, og det håber jeg da, at jeg kan blive en del af på et tidspunkt, griner han.

Bo Henriksen tabte snævert til Arsenal i Europa League og blev sendt ud af turneringen med et brag. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Seks ligakampe i træk uden nederlag og en placering midt i tabellen lyder noget bedre end de tilstande, der var i FC Zürich, da Bo Henriksen kom til, og den danske træner roser sin trup.

- Jeg har en gruppe, der gerne vil arbejde hårdt for hinanden, og som også mærker den tro, der skal være for at vinde fodboldkampe, og det er jo noget af det allervigtigste, siger Bo Henriksen og forklarer, at holdet har arbejdet på at justere forskellige taktiske ting hen over vinterpausen.

En masse hårdt arbejde og tro på tingene har vendt skuden for FC Zürich, der nu ligger nummer otte i den schweiziske liga. Foto: Jens Dresling

Tjener en god skilling

Det kom som lidt af en overraskelse, da Bo Henriksen i oktober blev udnævnt som cheftræner for de forsvarende schweiziske mestre, der ikke havde fået en sejr i klubbens første ti kampe i indeværende sæson.

Der ventede derfor også noget af en opgave for Bo Henriksen, men der fulgte også en god lønpose med i købet, som er større end det, han tjente i FC Midtjylland.

- Selvfølgelig tjener man mere, når man tager til udlandet og skal have hele familien med, og min kone havde også et rigtig fint job i Danmark, så tingene skal jo hænge sammen.

Bo Henriksen har stået i spidsen for FC Zürich siden 10. oktober sidste år. Foto: Ralf Ibing/Ritzau Scanpix

Savner at diskutere

Selvom tilværelsen i Schweiz er mere eller mindre upåklagelig, savner den tidligere FC Midtjylland- og Horsens-træner det meste ved den danske Superliga og alt det, der hører til, og specielt diskussioner med eksperterne satte gang i den 48-årige træner.

- Når der er nogle, der sviner mig til, eller siger jeg gør tingene forkert, så bliver jeg vild.

- Så skal jeg fandme vise dem, og det er jo faktisk noget af det sjoveste overhovedet, forklarer Bo Henriksen med henblik på de mange diskussioner og debatter, han har hørt som Superliga-træner med forskellige eksperter før og efter kampe.

Bo Henriksen var selv ekspert på TV3 Sports fodboldudsendelser, inden han fik jobbet som cheftræner i FC Midtjylland.