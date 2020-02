Jubler over Braithwaite: - Ren Fætter Højben

Martin Braithwaite løb med stort set al opmærksomhed i den danske sportspresse i sidste uge, da han foretog et sensationelt skifte fra Leganés til FC Barcelona, og da der så endelig var mulighed for at se giraffen lørdag eftermiddag, slog mange danskere til og tændte for TV 2 Sport X.

Michael Hansen fra TV 2 Kommunikation oplyser til tipsbladet.dk, at 89.000 i snit fulgte opgøret mellem FC Barcelona og Eibar, og det tal steg til 110.000 i de sidste 20 minutter af kampen, hvor Martin Braithwaite var på banen og bidrog med to assists.

Da flest så med, fulgte over 120.000 TV-seere Martin Braithwaites vellykkede debut for den spanske storklub, og det gør opgøret til den næstmest sete La Liga-kamp i TV2 Sport X historie - kun overgået af Atletico Madrids hjemmekamp mod FC Barcelona den 1. december. Det opgør trak i snit 93.000 seere til.





Danskerens debut var særdeles godkendt. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Frederik Lauesen, der er sportschef på TV 2, tøver ikke med at fastslå, at opgøret mellem Barcelona og Eibar havde en klar Martin Braithwaite-effekt, og det er i det hele taget kronede dage for TV 2, der også nyder godt af Christian Eriksens skifte til Inter. TV 2 har både rettighederne til Serie A og La Liga.

- Det er fantastisk. At Christian Eriksen ville skifte til enten Spanien eller Italien, havde vi en formodning om, men at Barcelona går ud og køber Martin Braithwaite, havde vi ikke set komme, og det er jo en kæmpe appelsin i vores turban. Ren Fætter Højben, det må vi erkende, siger Frederik Lauesen til tipsbladet.dk.

Skiftet har også været godt for TV2s nye kanal. Foto: JOSEP LAGO/Ritzau Scanpix

At Christian Eriksen og Martin Braithwaite nu løber rundt i to af de mest fremtrædende klubber i Italien og Spanien, kan få TV 2 til at skrue op for dækningen, men i første omgang slår stationen koldt vand i blodet.

- Vi er meget tidligt i processen i forhold til vores rettigheder af spansk- og italiensk fodbold, men det er klart, at jo større interessen er fra seerne, jo mere gør vi ud af det. Nu har TV 2 heldigvis altid prioriteret sportsnyheder højt, siger Frederik Lauesen.

Næste gang man kan opleve Martin Braithwaite i aktion for FC Barcelona, er den 1. marts, hvor holdet møder Real Madrid i det traditionsrige El Clasico. Her er der næppe tvivl om, at den aktuelle seerrekord på TV 2 Sport X står for fald.



