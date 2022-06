Kåret til verdens mest sexede: - Jeg kan ikke lide det

Den 22-årige kroatiske landsholdsspiller Ana Markovic er en flot kvinde.

Faktisk er hun så flot, at hun af et serbisk medie ifølge TV 2 Norge er blevet kåret til verdens mest sexede fodboldspiller.

En titel, hun ikke er specielt glad for.

- Jeg har ingen problemer med, at aviserne beskriver mig som smuk, for det gør mig glad at vide, at folk synes, at jeg er smuk. Men så kom der artikler, hvor jeg bliver beskrevet som 'verdens mest sexede fodboldspiller', og det kunne jeg ikke lide, siger Ana Markovic til det tyske medie 20 Minuten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ana Markovic (tv.) er blevet kåret til verdens lækreste fodboldspiller. Foto: Stringer / Ritzau Scanpix

Følelsen af kun at være relevant på grund af sit udseende har fået hende til at kritisere avisartiklerne, men også hensynet til hendes familie har betydning for den kroatiske angriber, som gerne så, at medierne koncentrerede sig mere om hendes evner på en fodboldbane.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Grasshoppers-angriberen rygtes i øjeblikket til den engelske storklub Chelsea, og hun har over de seneste måneder fået mere end 50.000 nye følgere på Instagram.

Alt er dog ikke lutter lykke for kroaten, som ofte bliver kontaktet af såkaldte agenter, der ifølge hende selv gerne vil hjælpe hende videre i hendes karriere eller gerne vil tjene penge på hendes udseende.

Den 173 centimeter høje kroatiske skønhed har spillet hele karrieren i schweizisk fodbold, hvor hun indtil videre har 40 kampe i den bedste række på cv'et, ligesom hun er noteret for 5 kroatiske landskampe.