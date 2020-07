Kæmpe ændring kan fortsætte

De enkelte ligaer vil også i næste sæson kunne vælge at tillade fem udskiftninger i stedet for tre.

Det oplyser International Football Association Board (IFAB), som udfærdiger lovene i international fodbold. Det vil fortsat være op til de enkelte ligaer at beslutte, om de vil benytte sig af muligheden.

Den nye regel blev en realitet som konsekvens af coronapandemien for at undgå skader til spillere efter den lange pause i international fodbold. Og det er da også hensynet til spillernes helbred, der er årsag til, at man også i den kommende sæson kan støde på flere udskiftninger end normalt.

Ifølge IFAB er det forventningen om en kort pause forud for den nye sæson og et komprimeret kampprogram, der er årsagen til, at man fortsætter med de fem udskiftninger. Tiltaget har ellers fået en del kritik for at favorisere de store klubber med de bredeste trupper.

Reglerne gælder minimum frem til 31. juli 2021 og kan også benyttes i landsholdsturneringer, der afvikles i august næste år.

Alle fem udskiftninger skal fortsat bruges i forbindelse med maksimalt tre spilstop, mens pausen mellem de to halvlege også frit kan benyttes.

Se også: Medie smider Eriksen-bombe: Risikerer lyn-exit

Se også: På vej i Premier League: Succes med FCK-våben