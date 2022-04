Kæmpe bøde: Dansk stjerne-agent udelukkes

Den tidligere landsholdsspiller og nuværende fodboldagent Mikkel Beck straffes hårdt af det engelske fodboldforbund for at have brudt reglerne i forbindelse med en spillerhandel

Seks måneders udelukkelse og en bøde på svimlende 310.000 kroner.

Sådan lyder straffen til den danske fodboldagent Mikkel Beck, der har fået forbud mod at udføre agentaktiviteter i England.

Det bekræfter Mikkel Beck selv i en sms til Ekstra Bladet.

Udelukkelsen er gældende fra 4. marts 2022 og frem til 4. september 2022.

Mikkel Beck, der blandt andet har den danske landsholdsanfører Simon Kjær i stalden, har således brudt reglerne om dobbeltrepræsentation - det vil sige, at han både har repræsenteret spiller og klub i en aftale, han var en del af.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mikkel Beck bor og arbejder i dag i Monaco. Foto: Jan Sommer

I begrundelsen fra det engelske fodboldforbund (FA) står der, at Mikkel Beck i forbindelse med Mathew Ryans skifte til Brighton oplyste, at han udelukkende handlede på vegne af klubben.

Men virkeligheden var, at han også handlede på vegne af den australske målmand.

Det må man ikke, og derfor er den danske stjerne-agent blevet straffet med både udelukkelse og en bøde, der er 244.000 kroner større end den næststørste.

Stjerne-handel

I sagens dokumenter, som Ekstra Bladet har læst, fremgår det, at sagen omhandler den australske målmand Mathew Ryan, der i 2017 skiftede fra den spanske storklub Valencia til engelske Brighton, der netop var rykket op i Premier League.

Her indrømmer Mikkel Beck også at have udført agentarbejde for begge parter.

- (...) han accepterer med sine indrømmelser, at han bistod med rådgivning til både klub og 'MR' (Mathew Ryan, red.), står der blandt andet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sagen omhandler målmanden Mathew Ryan, der i 2017 skiftede til nyoprykkede Brighton. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

På tidspunktet for handlen havde Beck ifølge fodboldforbundets dokumenter ikke en aftale, der betød, at han både måtte varetage klubbens og spillerens interesser.

Dengang havde Mikkel Beck heller ikke officielt Mathew Ryan som klient, men bistod altså alligevel med rådgivning i forbindelse med skiftet til Premier League-klubben.

En sådan aftale kom først i stand i december 2020, og danskeren agerede derfor også officiel mellemmand i forbindelse med målmandens skifte til Real Sociedad sidste år.

Irriteret over straf

Mikkel Beck fortæller til Ekstra Bladet, at han er ærgerlig over sin suspendering.

Han mener nemlig ikke, at det er ham, der har begået en fejl.

- Jeg er da irriteret over den suspendering i England, og det samme gælder en række andre agenter, der oplevede præcis det samme problem samme sommer tilbage i 2017 med vores spilleres skifte til den samme klub, skriver han i en sms.

- Brighton har et hav af samme type sager fra den sommer. Klubben var lige rykket op i Premier League og havde åbenbart ikke styr på reglerne, da de fortalte os allesammen, hvordan handlerne skulle laves. Jeg valgte ligesom de andre agenter at stole på, at Brighton kendte reglerne. Det viste sig, at det gjorde de ikke.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mikkel Beck har blandt andre den danske landsholdsanfører Simon Kjær i stalden. Foto: Finn Frandsen/POLFOTO

Hos FA fremgår det, at Mikkel Beck straffes med udelukkelse i otte måneder, men danskeren fortæller, at han har appelleret dommen, så han i stedet straffes med et halvt års suspendering.

- Jeg var ikke enig i dommen og valgte at appellere den. Derfor skar man to måneder af suspenderingen i England, så den nu lyder på seks måneder, hvor de to allerede er gået. Men vi skulle åbenbart alle sammen have et lille rap over fingrene for den fejl, som vi egentlig synes, at det var Brighton, der begik.

- Det kommer ikke til at have nogen betydning for mit arbejde, da suspenderingen kun gælder i England i de næste cirka fire måneder, slutter han.

Tidligere straffet

Det er ikke første gang, at den tidligere landsholdsspiller straffes for at bryde reglerne i sit virke som agent.

I 2009 fik Mikkel Beck således inddraget sin licens af Dansk Boldspil Union i en periode på tre år - hvoraf to af dem var betingede - i en sag, der også handlede om dobbeltrepræsentation.

Her blev han idømt en bøde på 200.000 kroner.

I den sag valgte DBU at anonymisere både spiller og klub, så det vides ikke, hvilken handel der dengang var tale om.

Ud over Simon Kjær repræsenterer Mikkel Beck blandt andre Mikkel Duelund, Lucas Andersen, Jens Jönsson og Aston Villa-backen Lucas Digne.