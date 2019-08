Kæmpe bommert: - Det er smagløst

Se også: Frygter det værste: Fodboldspiller er forsvundet

- Ikke set siden 29. juni.

Sådan skrev det tyske fodboldforbund på sociale medier i anledning af, at den tyske kvindeliga sparkes i gang næste weekend.

Men selvom teksten var ledsaget af et holdfoto af det tyske landshold, der senest var i kamp 29. juni, så har opslaget skabt meget ballade, for det var lavet i sort-hvidt som en dødsannonce og med datoen in mente, så var det ikke så heldigt.

For det var netop 29. juni i år, at den 24-årige schweiziske landsholdsspiller Florijana Ismaili blev meldt savnet. To dage senere blev hun fundet død på bunden af Como-søgen i Italien.

Derfor er det ikke alle, der finder det sjovt med en tekst på tysk om, at kvindelige fodboldspillere ikke er set siden 29.juni.

- Det er smagløst og fuldstændig forkert. Når man tænker på, hvad der er sket i kvindefodbolden, (og Schweiz er ikke så langt fra Tyskland) så er det helt absurd at gøre sådan noget, skrev den schweiziske landsholdsback fra FC Köln Racel Rinast som svar ifølge Blick.

Også den schweiziske Arsenal-stjerne Lia Wälti brokkede sig straks

- Kære DFB, hvad tænker I på? Uanset datoen, så er kampagnen tvivlsom. Men, at I lige præcis vælger datoen 29. juni 2019. Jeg troede, at alle i kvindefodbolden holder sammen om dette, skrev Wälti og fik opbakning fra flere andre spillere omkring det schweiziske landshold.

Sådan så opslaget fra det tyske fodboldforbund ud, inden det blev fjernet. Screenshot

Ski-stjernen Sophie i karriereskift: Få mig som tandlæge

Ifølge Blick gik der dog kun 40 minutter før det tyske fodboldforbund fik fjernet opslaget, som de formentlig slet ikke havde tænkt på kunne virke stødende.

- Dette henviser til vores sidste VM-kamp 29.juni. Vi ønskede ikke at såre nogen, at være ufølsomme eller respektløse. Vi beklager, hvis vi har stødt nogen, skrev forbundet hurtigt efter.

Unsere Awareness-Kampagne für die Frauen-Bundesliga bezieht sich selbstverständlich nur auf unser letztes WM-Spiel am 29.6. gegen Schweden. Wir wollten damit auf keinen Fall Gefühle verletzen, unsensibel oder respektlos erscheinen. Sollte dies so angekommen sein, tut es uns leid. — DFB-Frauenfußball (@DFB_Frauen) August 9, 2019

Liebe Leute, Ich möchte mich persönlich vom ganzen Herzen bei allen Angehörigen und Familien für diese vermisst-aktion entschuldigen. Ich muss ehrlich sagen dass ich das ganze sportlich gesehen habe und nicht über den Tellerrand hinaus gedacht habe. Es tut mir leid! Grüße Poppi pic.twitter.com/gCBLv2eFQ9 — Alex Popp (@alexpopp11) August 9, 2019

Også den tyske landsholdsstjerne Alexandra Popp har blandet sig.

- Kære mennesker. Jeg vil personligt fra hjertet gerne undskylde over for alle pårørende og familier for denne handling. Jeg må ærligt sige, at jeg så det sportsligt og ikke tænkte uden for det. Det gør mig ked af det. Hilsen Poppi, har hun undskyldende skrevet.

Ismaili nåede 33 landskampe for Schweiz og var med til VM i 2015, men på en bådtur med en ven fandt hun på at ville svømme en tur, og den kom hun aldrig tilbage fra.

