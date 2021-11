Kæmpe drama: Træner skudt under kamp

En træner blev søndag skudt i skulderen under en kamp i den tredjebedste argentinske fodboldrække

Spillere, trænere og dommere måtte flygte, og fans gemte sig under en fodboldkamp i Argentina.

Panikken bredte sig, da en træner blev ramt af et skud i søndagens opgør mellem Huracan Las Heras og Ferro de General Pico i den tredjebedste række ved stillingen 3-1.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Videooptagelser viser desuden, hvordan samtlige spillere og træner pludselig flygter fra banen.

Ifølge sportsavisen Ole blev Ferro-træner Mauricio Romero ramt i skulderen - angiveligt i forbindelse med, at forskellige fangrupperinger i Huracan sloges internt.

I et opslag på Twitter skriver Ferro de General Pico, at Romero "har det godt og er uden for fare".

- Efter at have forladt stadion blev han undersøgt på et lokalt hospital og afgiver nu forklaring til politiet, skriver klubben.

Sådan en episode ødelægger en klub, understreger Huracan Las Heras i et opslag på Facebook.

- I flere år er familier blevet drevet væk fra stadion.

- Må alle de, der skader klubben, blive væk, så rigtige fans kan vende tilbage, lyder det på Facebook.

Kampen mellem Huracan Las Heras og Ferro de General Pico blev ikke genoptaget.