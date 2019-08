Kæmpe flop i FCK: Nu bliver han ydmyget

Preben Elkjærs tidligere klub KSC Lokeren rykkede i sidste sæson ud af den bedste belgiske række, og i den næstbedste række fik klubben bestemt ikke den bedste start, da det endte med et nederlag på 0-1 til Beerschot.



Det får nu konsekvenser i Lokeren-truppen, hvor der bliver sendt to spillere ned på klubbens andethold. Det skriver Het Laatste Nieuws.



Den ene af dem drejer sig om den tidligere FC København-angriber Steve De Ridder, som er blevet smidt ned på reserveholdet af klubbens træner Glen de Boeck. For angriberens vedkommende har det ikke været nemt for ham at få spilletid.



Derudover bliver det meldt, at De Ridder samtidig er en af de spillere, som man gerne vil af med permanent i Lokeren, og dermed kan han nu vente på en transfer på B-holdet.



Den anden spiller er Michael Tirpan, hvor det mere ligner en disciplinær straf, da højrebacken fik rødt kort i fredagens kamp, hvorefter han ifølge føromtalte avis skulle have opført sig meget skidt. Han skulle samtidig have mistet al tillid i klubben nu.



Steve De Ridder spillede for FC København mellem 2014 og 2016, hvor han spillede 21 kampe og scorede to mål.

