Kæmpe kaos før slutrunde

Uroen ulmer under Copa America, efter at Brasilien for få dage siden tilbød at afholde den store fodboldturnering med kort varsel.

Beslutningen om at overtage værtskabet for Copa America, der spilles fra 13. juni til 10. juli, er nemlig ikke lige populær alle steder.

Borgmesteren i storbyen Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vil ikke tøve med at aflyse kampe i Rio, hvor han har mere fokus på at bekæmpe udbredelsen af coronavirus.

- Jeg ser ikke nogen fordel ved at være vært for kampe i Copa America.

- Vi har ikke bedt om at få Copa America, og hvis I ønsker at høre min mening, så mener jeg ikke, at det er det rette tidspunkt at afholde sådan en turnering, siger Eduardo Paes.

I alt otte kampe skal spilles i Rio, men de lokale sundhedsmyndigheder har ikke hørt fra Copa America-arrangørerne, hævder han.

En stigning i coronasmitten kan potentielt skabe ravage for turneringen.

- Hvis situationen bliver forværret, så vil vi udstede et nyt dekret, der vil sætte en stopper for alle fodboldturneringer i byen, siger borgmesteren.

Det brasilianske landshold vil efter tirsdagens VM-kvalifikationskamp mod Paraguay forholde sig til Brasiliens værtskab.

Holdet vil foreløbig holde fokus på kampen, men der spekuleres af lokale medier i, at de indtil videre hemmelighedsfulde spillere overvejer at holde sig væk fra turneringen.

Copa America er i forvejen blevet udsat med et år på grund af coronapandemien.

Den store fodboldturnering skulle have været afholdt af Argentina og Colombia i fællesskab, men i løbet af den seneste uge har Brasilien overtaget værtsrollen.

Det er sket, efter at Argentina har oplevet en stigning i coronasmitte, mens Colombia har været præget af uro.

Brasilien har i løbet af coronapandemien registreret næsten 470.000 døde med coronasmitte.

