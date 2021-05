Kæmpe millionbøde til Beckham

Der er strenge krav om lønloftet i den amerikanske fodboldliga Major League Soccer (MLS), og overholdes reglerne ikke, falder hammeren.

Det må David Beckhams klub Inter Miami sande, efter at Florida-klubben har fået en bøde på to millioner dollar, som svarer til cirka 12 millioner kroner.

MLS oplyser om straffen på sin hjemmeside.

Årsagen til den rekordstore bøde er, at midtbanespilleren Blaise Matuidi fik for meget i løn, da han blev hentet i Juventus sidste år.

I MLS må hver klub tilknytte tre spillere, hvis løn ikke regnes som en del af den samlede sum under lønloftet.

Reglen kaldes paradoksalt nok "Beckham-reglen", fordi den blev indført, kort før den nuværende klubpræsident og medejer kom til ligaen i 2007.

Problemet for Inter Miami er, at Matuidi blev den fjerde spiller på den liste sidste år.

- Reglernes integritet er urørlig. Det er et bærende princip i vores liga, som klubberne har ansvaret for at overholde, siger MLS-kommissær Don Garber til ligaens hjemmeside.

Foruden bøden til selve klubben har ansvarshavende klubejer Jorge Mas fået en bøde på 250.000 dollar - 1,5 millioner kroner - mens tidligere sportsdirektør Paul McDonough er suspenderet frem til slutningen af 2022.

Ingen af klubbens spillere er dog ansvarlige for overtrædelsen, mener ligaen. Det samme gælder David Beckham.

Jorge Mas erkender, at klubben ikke havde ordentligt styr på administrationen i sin første sæson i 2020.

- Vi har arbejdet tæt sammen med MLS for at tage hånd om problemerne og har foretaget markante ændringer i vores ledelsesstruktur, siger han i en pressemeddelelse.

Medejeren peger blandt andet på, at Inter Miami har ansat Chris Henderson som sportsdirektør.

34-årige Matuidi har spillet 23 kampe siden ankomsten til Inter Miami. Den tidligere landsholdsspiller har scoret et enkelt mål.

