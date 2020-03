Kæmpe ros: Har altid beundret dansk fodbold

Han får en smagsprøve sidst i marts, hvor Danmark gæster Wembley og England i en testkamp forud for sommeren EM-slutrunde. Og når EM-slutrunden er spillet, bliver det alvor mellem Danmark og England, der mødes to gange i Nations League. Og de kampe ser Gareth Southgate frem til, fortæller han til DR Sporten.

Landstræneren for England, der ligger nummer fem på FIFAs verdensranglisten, har gode minder om dansk landsholdsfodbold.

- Vi kender holdets kvalitet, og jeg har altid beundret dansk fodbold.

- Jeg voksede op med et dansk hold med Michael Laudrup, Preben Elkjær og Jesper Olsen. Så VM i Mexico er et af mine bedste internationale fodboldminder. Jeg har altid været imponeret over kvaliteten af de spillere, Danmark har produceret. Så vi glæder os til udfordringen, siger Gareth Southgate til DR Sporten.

Udover England er Danmark i pulje med Belgien og Island, så der venter seks svære kampe.

Nations League spilles fra september til november 2020.



