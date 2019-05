Kæmpe skandale: Superagent suspenderet

Den verdenskendte spilleragent Mino Raiola, som blandt andet har spillere som Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli og Henrikh Mkhitaryan på sin liste over klienter, kan se frem til en ret stille sommer.



Han er nemlig blevet suspenderet i de kommende tre måneder af det italienske fodboldforbund, FIGC, som Raiola tidligere har kaldt for svage og ikke-eksisterende. Det er dog ikke kommet frem endnu, hvad han er blevet suspenderet for.



Det melder forbundet for spilleragenter i Italien ud.



Foruden Mino Raiola er dennes fætter Vincenzo ligeledes blevet ramt af en straf, men for ham gælder det kun de kommende to måneder. Uanset hvad bliver det nok ikke meget, man kommer til at se fra Raiolas side i det kommende transfervindue i det italienske.



Raiola er udover de førnævnte spillere også agent for Zlatan Ibrahimovic og Milans Gianluigi Donnarumma.

