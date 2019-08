Kæmpe skandale: Tre døde - spillere på hospitalet

Se også: Dårligt nyt til kæresten: Sundt at se fodbold

Kan du godt lide at se fodbold i udlandet, så skal du måske lige overveje en ekstra gang, om det er Honduras, du skal til på din næste tur.

Sent lørdag aften lokal tid mødtes de bitre rivaler fra Motagua og Olimpia i det honduranske mesterskabsspil på det nationale stadion i hovedstaden Tegucigalpa, og det udviklede sig til lidt af en skandale blandt tilskuerne.

Der opstod tumult inden kickoff, og kampene fortsatte både i og uden for stadion, efter kampen blev aflyst, og foreløbig meldes der om tre døde og op til 10 sårede.

- En af dem er en dreng. Tre af de sårede voksne er i kritisk tilstand, siger Laura Schoenherr, der er talskvinde for det statslige Universitetshospital, ifølge BBC.

Fotos: JORGE CABRERA/Stringer/Ritzau Scanpix

Det hele begyndte, da Olimpias fangruppe 'Ultra-Faithful' kastede sten mod modstandernes holdbus og skadede de tre Motaqua-spillere Emilio Izaguirre, Roberto Moreira og Jonathan Rougier, der blev sendt på hospitalet med sår i ansigtet efter at være ramt af knust glas.

- Forkasteligt og sørgeligt. Det skal sanktioneres af myndighederne, skriver klubben i et opslag på Twitter.

Nuestros jugadores, Emilio Izaguirre, Roberto Moreira y Jonathan Rougier, están siendo atendidos en un centro hospitalario después del ataque vandálico a nuestro bus pic.twitter.com/8rptzSYmZk — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) August 18, 2019

El Fútbol Club Motagua, no se presentará al partido contra Olimpia por los actos vandálicos que sufrió nuestro equipo por aficionados de la Ultra Fiel en su camino al estadio nacional, donde tenemos varios jugadores heridos por los vidrios. pic.twitter.com/p00xz36Adt — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) August 18, 2019

Videooptagelser fra stedet viser spillerne, der står inde i bussen, mens menneskerne håber "sten, sten! Der, der!" til lyden af sirener i baggrunden.

Landets sikkerhedsministerium bekræfter busangrebet og oplyser, at gerningsmændene bar tøj, der indikerede, at de var Olimpia-fans. Disse skulle dog være udelukket fra stadion på forhånd.

Efter optøjerne blev kampen aflyst. Det var ventet, at omkring 20.000 fans ville dukke op for at se kampen. Mere end 10.000 tilskuere var allerede på stadion, da problemerne brød ud. De blev fanget i et lille område af stadion, da politiet åbnede tåregas mod de voldelige fans.

På forhånd var kampen anset for at være højrisiko, og der var udstationeret 5.000 politifolk, og det var altså ikke uden grund.

