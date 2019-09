Kæmpe transfer-bommert: Klubben glemte at sende papirer

Han nåede ikke for alvor at slå igennem i foråret for FC Midtjylland - alligevel arbejdede det danske mandskab i dele af foråret på at tilknytte polske Rafal Kurzawa på en permanent aftale. Men i sidste ende endte Amien med at kræve lidt for mange penge for den polske venstre back.

I stedet har Rafal Kurzawa brugt sommerenpå at vurdere sine muligheder, og det lignede, at han var på vej hjem til polsk fodbold.

Den 26-årige venstre back, der har syv A-landskampe på cv'et for Polen, var på vej tilbage til Gornik Zabrze - det fremgår af mediet dziennik.pl - men i stedet endte det skifte med at gå i vasken, så Kurzawa formentlig må tage et halvt år på bænken i Frankrig.

Kurzawa (tv.) bliver i franske Amiens. Foto: AP.

Kurzawa havde ifølge mediet valgt sit trøjenummer i Gornik samt fundet den plads, han skulle sidde på i omklædningsrummet, men i stedet for at gå til Gornik på en lejeaftale gældende for hele sæsonen, sidder han stadig i Frankrig.

Ifølge den polske klub, fordi Amiens glemte at indsende de nødvendige papirer, selv om klubberne var enige.

- Vi ved ikke, hvorfor det endte med at blive sådan. Vi gjorde et stort arbejde for at få Rafal tilbage - organisatorisk og økonomisk. Vi vil gerne takke sponsorer og fans af Gornik, der var involveret i projektet. De seneste dage har vist, hvor meget vi kan stope på vores partnere, og det er af stor betydning for os, skriver Gornik en pressemeddelelse.

Rafal Kurzawa har kontrakt med Amiens frem til sommeren 2021.

